آغاز عملیات پیشگیری از اثرات خشکسالی در دامهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن دستور صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با ابلاغ اعتبار یک میلیارد تومانی از سوی استانداری خراسان رضوی، برنامه مقابله با عوارض خشکسالی و کاهش مخاطرات بهداشتی در جمعیت دام و طیور در نواحی و مناطق درگیر خشکسالی توسط اداره کل دامپزشکی و بخش غیردولتی دامپزشکی این استان آغاز شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: برنامه یاد شده از طریق کاهش آلودگی انگلی و بیماری‌های انگلی داخلی و خارجی و افزایش سطح ایمنی جمعیت دامی و بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور اجرا می شود و حمایت از اقشار کم درآمد دامداران روستایی و عشایری، کاهش خسارت های سنگین اقتصادی و ضایعات دامی ناشی از ابتلای گله های حیوانات به بیماری های انگلی و خارجی دام و نیز پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های باکتریایی و یروسی در جمعیت دام تحت استرس سوء تغذیه از مهمترین اهداف آن است.

دستور، تصریح کرد: در این برنامه کلیه دامهای مناطق متاثر از خشکسالی تحت پوشش رایگان واکسیناسیون علیه بیماری‌های انگلی، آبله، آنتروتوکسمی، نیوکاسل طیور، آگالاکسی و هاری قرار می‌گیرند و نهاده های دامی و مکمل های درمانی در بسته های ممهور به مهر رایگان توسط دامپزشکی در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به عوارض سوء و مخاطره آمیز خسارات اقتصادی ناشی از بیماری‌های انگلی از جمله افت تولید و کاهش کیفیت محصولات بویژه در زمان خشکسالی، خاطرنشان کرد: جهت مبارزه با بیماری‌های یاد شده، خورانیدن داروی ضد انگل به دام‌ها، سمپاشی بدن دام‌ها و جایگاه دام از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود که از طریق بخش های دولتی و خصوصی و به طور کاملاَ رایگان انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی، اجرای این برنامه را در راستای کاهش تصدی گری دولت و کمک به دامداران خسارت دیده از خشکسالی و در قالب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواند که بر اساس آن هزینه عملیات انجام شده توسط بخش غیردولتی از طریق اداره کل دامپزشکی استان پرداخت خواهد شد.

دستور گفت: در این طرح پیش بینی شده است تا خسارت برخی از دامدارانی که دام هایشان به دلیل ابتلای به بیماری های سل و بروسلوز به کشتارگاه اعزام شده اند از محل اعتبارات یاد شده پرداخت شود.

وی تعداد دام سبک استان شامل گوسفند و بز را هشت میلیون راس و تعداد دام سنگین شامل گاو و گوساله را حدود 400 هزار راس دانست.

دستور از دامداران استان خواست، جهت اجرای هرچه بهتر طرح و بهره‌مندی استان از اجرای موفق آن، با اکیپهای دامپزشکی همکاری داشته باشد.