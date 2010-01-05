بیشترین مصرف برق استان زنجان در صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر اسکندری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این شرکت افزود: احداث چهار نیروگاه 500 مگاواتی برق، توسعه شبکه متناسب با نیاز در استان، گسترش احداث مولدهای مقیاس کوچک در استان، کاهش تلفات، افزایش شاخص های بهروری و واگذاری کلیه فعالیت های تصدی گری به بخش غیر دولتی از مهمترین اهداف شرکت برق منطقه ای زنجان است.

اسکندری از افتتاح نخستین واحد نیروگاه شمارره سه زنجان در بهار سال 89 خبر داد و گفت: این نیروگاه شامل چهار واحد نیروگاهی 162مگاواتی گازی و دو واحد حرارتی که با بهره برداری از نخستین واحد، واحدهای دیگر به فاصله 45 روز از هم به بهره برداری می رسند.

وی افزود: نیروگاه شماره چهار زنجان با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک ملی راه اندازی خواهد شد و مقدمات اجرایی کار انجام شده است و در آینده کارهای اجرایی شروع خواهد شد.

اسکندری در ادامه از نهایی شدن کلیه توافقات احداث نیروگاه شمار یک زنجان با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: سرمایه گذاری این پروژه از فایناسور خارجی برای احداث استفاده خواهد کرد و در بحث زمین نیز، زمین تحویل سرمایه گذار شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه زنجان یادآور شد: در خصوص نیروگاه شماره دو زنجان تعدادی سرمایه گذار اعلام آمادگی کردند که در این میان یکی از سرمایه گذاران احداث نیروگاه هزار مگاواتی را پیشنهاد داده است.

اسکندری تاکید کرد: استان زنجان مشکلی در بخش تامین برق نداشته و در آینده نیز با برنامه ریزیهای صورت گرفته مشکلی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: شبکه برق ایران دارای شبکه بهم پیوسته است و نیروگاه ها انرژی مورد نیاز مناطق مختلف کشور را تامین می کنند.

اسکندری ایجاد و توسعه انرژی های نو را از مهمترین سیاست های کاری شرکت برق منطقه ای زنجان عنوان کرد و گفت: در این خصوص نشستی با پرفسور ثبوتی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان داشتیم و قرار شد پروژه مشترکی را با این دانشگاه در خصوص فرهنگ استفاده از انرژی های نو اجرا نمایم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان اذعان داشت: تاکنون کار جدی در خصوص استفاده از انرژیهای نو صورت نگرفته و تنها در دو روستا از طریق انرژی خورشیدی در حال تامین انرژی هستند.

اسکندری در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در شرکت برق منطقه ای زنجان افزود: تامین تجهیزات اصلی صنعت برق، پر و کامل بودن ظرفیت کاری تامین کنندگان و پیمانکاران صنعت برق، بحث نقدیگی صنعت برق که نیازمند توجه جدی است، وجود مسائل حقوقی در اجرای پروژه ها از مهمترین چالشهاست.

اسکندری توسعه بخش صنعت برق استان زنجان را با توجه به توسعه روبه رشد صنعتی استان نیازمند سرمایه گذاری جدی دانست و گفت: برای سال 88 نزدیک به 80 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت برق استان زنجان برای توسعه تاسیسات برق استان داشتیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه زنجان یادآور شد: دیسپچینگ کنترل شبکه برق دو استان در استان زنجان مستقر است که به عنوان مرکز کنترل شبکه دو استان تمامی تاسیسات دو استان راکنترل می کند.

اسکندری با اشاره به اینکه تلفات برق 2.55 درصد است در حالی که در کل صنعت برق این رقم 4.33 است، گفت: در حوزه های انتقال و فوق توزیع گام های خوبی برداشته شده و در این خصوص شرکت برتر کشور هستیم.

وی افزود: مدیرعامل شرکت برق منطقه زنجان واگذاری فعالیتهای خدماتی به بخش غیردولتی، برنامه ریزی و عقد قرارداد برای تعمیر و نگهداری حوزه مخابرات و دیسپچینگ و تهیه اسناد برای خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع را از برنامه های مهم در شرکت برق ممنطقه ای زنجان عنوان کرد.

اسکندی با یادآوری اینکه برنامه ریزی در خصوص تولید پراکنده در استان به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای تامین انرژی مورد نیاز مطرح است، افزود: وزارت نیرو اراده جدی برای ایجاد و توسعه مولدهای مقیاس کوچک داشته است و در منطقه زنجان به دلیل فضای مناسب برای توسعه مولدهای کوچک، بحث توسعه این نیروگاه ها مورد توجه بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 30 مورد موافقتنامه در خصوص ایجاد مولدهای کوچک در استان صادر شده است که در حال حاضر سومین واحد در حال اتصال به شبکه است و واحدهای کوچک در حال احداث و مطالعه است.

به گفته اسکندری دولت با نیروگاه های کوچک قرارداد تبدیل انرژی می بندد و دولت سوخت نیروگاه های کوچک را می دهد و برق را خریداری می کند.

اسکندری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد برنامه های سال 88 شرکت برق زنجان تحقق پیدا کرده است و تا پایان سال به صد در صد برنامه های سال 88 خواهیم رسید.