امسال کشفیات مواد مخدر در گلستان 35 درصد رشد داشت

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این مقدار هزار و 999 کیلو و 929 گرم تریاک، 50 کیلو و 149 گرم کراک، 198 کیلو و 400 گرم حشیش، بیش از یک کیلوگرم شیشه و 11 کیلو و 279 گرم سایر مواد مخدر بوده است.

وی اظهار داشت: در این مدت 94 باند توزیع و مواد مخدر منهدم و بیش از پنج هزار قاچاقچی، توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی از توقیف شش قبضه اسلحه جنگی و شکاری، 171 دستگاه خودرو سبک و سنگین، 138 دستگاه تلفن همراه و 220 عدد وافور به عنوان دیگر کشفیات این نیرو در سال جاری خبر داد.

به گفته سردار عطایی، آموزش عمومی و پیشگیری از اعتیاد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه همگانی شود و تا زمانیکه مصرف کننده مواد مخدر داشته باشیم، مواد مخدر از راه های مختلف وارد کشور می شود.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: باید با اقدامات موثر در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در داخل کشور و مناطق مرزی، تحقیقات وسیع علمی به منظور شناسایی دقیق علل روی کار آوردن افراد به ویژه جوانان به اعتیاد صورت گیرد.

وی از خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه در دور نگهداشتن فرزندان از موادمخدر نام برد.