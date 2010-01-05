تولید قرص سیرو لیموس با استفاده از فناوری نانو در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، هادی ولی‌زاده نفر سوم جشنواره رازی سال 88 امروز با بیان موفقیت در اخذ گرنت از صنایع دارویی به منظور تولید پایلوت قرص سیرو لیموس با استفاده از فناوری نانو اظهار داشت: این دارو که به صورت قرص به عنوان یک داروی ایمونوساپرسیو در جلوگیری از رد پیوند اعضا کاربرد دارد و تولید آن در انحصار یک شرکت انگلیسی به‌نام wyeth است، به عنوان نخستین نانو داروی کشور در سال آتی تولید و به بازار دارویی ایران و دنیا عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مراحل کشف دارو و ارائه داروها به بازار دارویی یک روند بسیار طولانی و هزینه بر است، افزود: به طور متوسط از هر 10 هزار ماده‌ای که طراحی و سنتز می‌شود در انتها فقط یک ماده موفق می‌شود تا تمام مراحل بررسی و کنترل مسمومیت و اثربخشی و کارآیی را آن هم در طول 10 سال طی کند.

ولی زاده در ادامه بیان داشت: بسیاری از داروهای کشفی در مرحله مطالعات درون تنی انسانی مردود می‌شود در حالی که اگر بتوان از همان ابتدا پیش‌بینی کرد که ماده‌ای که سنتز شده آیا می‌تواند بازدهی بدنی مناسبی در انسان داشته باشد یا نه در این صورت می‌توان از بسیاری از مطالعات غیرضروری اجتناب کرد که در این صورت طول مدت و میزان هزینه مطالعات دارویی را به حداقل می‌رساند.

دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و منتخب رتبه سوم جشنواره رازی سال 88 همچنین در خصوص نحوه انتخاب خود عنوان داشت: مقاله منتخب در جشنواره رازی که در مجله معتبر European journal of pharmaceutics and Biopharmaceutics به چاپ رسیده است که در آن با استفاده از ثابت سرعت ذاتی انحلال مولکول دارو و نفوذپذیری روده‌ای آن در رت می‌توان داروها را طبقه‌بندی کرده و مشخص کرد که داروی تحت بررسی از دیدگاه کارایی فارماکوکینتیکی از چه نظر قوت و از چه لحاظ ضعف دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با مشخص شدن این نقطه ضعف روی آن کار کرده و دارویی با خصوصیات بهتری تولید کرده که در نهایت نتیجه تمام این مسائل کاهش طول مدت و هزینه مطالعات دارویی و ارائه دارو با کارایی و قیمت بهتر است که مراحل آزمایشگاهی تولید این دارو به اتمام رسیده و در مرحله تولید انبوه بوده و امیدواریم بعد از تولید و رفع نیاز کشور به کشور‌های دیگر نیز صادر کنیم.

به گفته وی‌ ولی‌زاده در طول پنج سال گذشته تعداد مقالات ارسالی به جشنواره رازی 50 مقاله بوده که از این تعداد 35 مقاله در ISI و خارجی و 15 مقاله در مجلات معتبر داخلی فارسی به چاپ رسیده است.

هادی ولی‌زاده دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با شش سال سابقه خدمات آموزشی و پژوهشی در عرصه تربیت افراد متخصص و نیز تولید علم و فناوری تاکنون راهنمایی چهار پایان‌نامه دوره تخصصی PHD و 38 پایان‌نامه دوره دکترای عمومی را برعهده داشته است.