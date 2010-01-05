استان کردستان تنها 60 کیلومتر بزرگراه دارد

عطالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در حالی که 95 درصد از حمل نقل کالا و مسافر در استان کردستان جاده ای است ولی متاسفانه این استان هم اکنون تنها 60 کیلومتر بزرگراه دارد که این رقم بسیار پائین و غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت جغرافیای و همچنین عدم تخصیص اعتبارات لازم در سالهای گذشته طول بزرگراه های استان بسیار اندک بوده و این مهم بر روند توسعه کردستان نیز موثر بوده است که برای پوشش این نقطه ضعف اقدامات ویژه ای در اداره کل راه و ترابری و رایزنی های لازم با وزارتخانه برای افزایش اعتبارات توسعه راه های استان صورت گرفته و هم اکنون نیز این مهم در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان بیان داشت: تا ابتدای سال جاری طول بزرگراه های استان کردستان تنها 30 کیلومتر بود که با توجه به اقدامات مختلف و همچنین همکاری مسئولان استان و نمایندگان مجلس در شش ماه گذشته سه قطعه جدید به بهره برداری رسیده و طول بزرگراه های استان به 60 کیلومتر افزایش یافته است.

قادری یادآور شد: در سالجاری 10 کیلومتر از باند دوم بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب حد فاصل ایرانخواه تا جنیان که در مسیر بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه قرار دارد، 9 کیلومتر باند دوم خروجی سنندج بطرف کامیاران و در مسیر بزرگراه سنندج - همدان نیز 11 کیلومتر از حسن آباد تا کاظم آباد به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون چندین پروژه دیگر نیز در استان کردستان در دست اجراست پیش بینی می شود که 27 کیلومتر بزرگراه در شش ماه اول سال 89 در استان به بهره برداری برسد که بخش زیادی از آن نیز در مسیر بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب واقع شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در پایان با بیان اینکه در بخش راه روستایی نیز در سال جاری اقدامات خوبی صورت گرفته بیان داشت: از جمله

اقدامات انجام شده می توان به افزایش 60 درصدی اجرای آسفالت راه روستایی به نسبت سالهای گذشته در این استان اشاره کرد.