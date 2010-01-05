رویکردیهای سلیقه ای در زمینه اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح سه شنبه در جلسه ستاد اصلاح الگوی مصرف افزود: اکثر محصولات و تولیدات استان در زمینه های مختلف، می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای استان با میزان دسترسی بالا و هزینه پایین باشد در حالی که تأمین این نیازمندیها از سایر نقاط کشور، هزینه های سنگینی را به مردم و مسئولین تحمیل می کند.

وی با بیان اینکه شاهد اقدامات عملیاتی قابل توجهی در سطح استان در راستای اهداف ستاد اصلاح الگوی مصرف هستیم، ادامه داد: در حال حاضر زنجان تنها استانی است که در این راستا، این چنین منسجم اقدام می کند.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف و پیشگیری از اسراف منحصر به سال جاری نیست، افزود: این امر، رسالتی پایان ناپذیر است که سال جاری سرآغازی برای آن است و در سال های آینده همواره باید در این راستا حرکت نمود تا پیشرفت های بیشتری حاصل شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه مهم این است که شاخصها و محورهای اثر گذار در اصلاح الگوی مصرف عملیاتی شود و بسترهای لازم جهت فرهنگ سازی در این خصوص ایجاد شود، افزود: استان زنجان باید بتواند در این مسیر به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابد و الگویی کاربردی برای سایر استانها باشد.

همچنین معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، تدوین الگویی برای اصلاح مصرف را پروسه ای زمانبر دانست و گفت: گام اول در این خصوص، شناخت وضعیت موجود است؛ به گونه ای که باید به تعریف صحیح و جامعی از اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف دست پیدا کنیم.

غلامحسین فروزانمهر افزود: ما به دنبال کاهش استفاده از منابع مختلف نیستیم، بلکه قصد داریم استفاده بهینه ای از منابع داشته باشیم.

وی بستر سازی را لازمه پرداختن به اصلاح الگوی مصرف در جامعه دانست و ادامه داد: باید با فرهنگ سازی در بین مردم و تقویت زیرساخت های لازم، این اهداف از سوی دستگاههای اجرایی و مردم جامعه محقق گردد.

فروازنمهر یادآور شد: به طور یقین در این زمینه، دولت الکترونیک پاسخگوی بسیاری از نیازها خواهد بود و خدمت رسانی را تسریع خواهد کرد.