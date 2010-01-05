20 کشور خارجی در نمایشگاه صنعت مبلمان ایران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی صبح سه شنبه در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان ایران در مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور 20 کشور خارجی در این دوره افزود: رشد 50 درصدی کمی و کیفی نمایشگاه 87، نشان از دستیابی صنعت نمایشگاهی کشور به سکویی کامل برای کسب و کار و معرفی نام های برتر تجاری در این حوزه است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در این دوره از برگزاری نمایشگاه، کشورهای آلمان، ترکیه، تایوان، چین، ایتالیا، کره، انگلیس، بلژیک، فرانسه، اتریش، سوئد، تایلند و ایرلند حضور دارند که در مجموع 40 درصد فضای نمایشگاه را برای ارائه توانمندی های فنی و تخصصی به خود اختصاص داده و 60 درصد دیگر مربوط به شرکت های تولیدی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران با بیان اینکه در دهمین نمایشگاه صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی ایران، 220 شرکت کننده در فضایی به مساحت 17 هزار متر مربع حضور دارند، افزود: نمایشگاه بین المللی مشهد، از امروز تا پنج روز دیگر، تنها مکانی است که می توان محصولات و خدمات بازار مبلمان و دکوراسیون و ماشین آلات صنعت چوب کشور را بصورت یکجا در آن مشاهده کرد و این رویداد ملی، آن را به رویدادی مهم به خصوص برای کلیه کسانی که دست اندرکار این صنعت در آسیا میانه هستند، تبدیل می کند.

سیدی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه های مختلف از جمله راهکارهای معرفی محصولات تولیدی به مشتریان است که با ایجاد زمینه رقابت سالم در بین واحدهای تولیدی در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه گام بر می دارد و در این راستا در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان، زمینه دستیابی به چرخه تولید تا صادرات محصولات مرتبط این صنعت فراهم شده است.

وی اظهار داشت: صنعت مبلمان یا تولید مصنوعات چوبی از دهه‌های گذشته، همواره به عنوان یکی از مصادیق صنایع زنجیره‌ای زودبازده بوده که منجر به توسعه اقتصادی کشورها شده و از سوی نهادهای اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه پیشنهاد شده است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: در کشور نیز از امکانات این صنعت که برای آن تاریخی حدود هشت هزار ساله در نظر می گیرند، صدها و هزاران فرصت شغلی ایجاد شده و بخش عظیمی جوانان متخصص و با استعداد کشور در آن مشغول به کارهستند.

وی گفت: از این رو نمایشگاه بین المللی مشهد در راستای فعالیت های خود، اقدام به برگزاری نمایشگاه صنعت مبلمان در قالب دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، دکوراسیون، معماری داخلی کرده که به صورت همزمان با ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، ابزار، یراق و تجهیزات مبلمان، دکوراسیون داخلی و لوستر و روشنایی برگزار شد.

سیدی با اشاره به زمینه حضور صاحبان صنعت مبلمان کشور در این دوره افزود: عمده ترین زمینه های فعالیت شرکت کنندگان شامل انواع مبلمان کلاسیک، مدرن، راحتی، اداری، ماشین آلات مربوط به صنایع چوب، ابزارآلات، یراق آلات، پوشش های تزئینی، روشنایی و لوستر است.

وی ادامه داد: همچنین کابینت سازی، کالاهای خواب، مواد اولیه و خام، تجهیزات دکوراسیون شامل انواع شومینه، کاغذ دیواری، پارکت، انواع درب، سقف های کاذب، تزئینات داخلی ساختمان، رنگ های ساختمانی، آکواریوم از دیگر زمینه های فعالیت شرکت کنندگان است که با هدف نمایش توانمندی ها، نوع آوری های جدید، ارائه آخرین محصولات و خدمات در این زمینه، گردهم آمده اند.

دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مبلمان، دکوراسیون، معماری داخلی ایران از تاریخ 14 تا 18 دیماه به مدت پنج روز از ساعت 16 تا 22 آماده دیدار بازدیدکنندگان و علاقمندان است.