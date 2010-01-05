جزئیات جلسه احمدی نژاد و نمایندگان/ پیشنهاد7عضو کمیسیون ویژه

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص جزئیات جلسه شب گذشته جمعی از نمایندگان با رئیس جمهور تصریح کرد: نمایندگان به صورت ماهانه با رئیس جمهور جلسه دارند و جلسه دیشب نیز نشست مشترک دولت و مجلس نبود بلکه نشست ماهانه جمعی از نمایندگان با رئیس جمهور بود و نشست مشترک دولت و مجلس که به صورت فصلی برگزار می شود به زودی به میزبانی دولت برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با زمان برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس گفت: احتمالا ای جلسه بعد از ارائه لایحه بودجه سال 89 برگزار خواهد شد.

میرتاج الدینی با بیان اینکه در جلسه جمعی از نمایندگان با رئیس جمهور ابتدا نمایندگان نقطه نظرات خود را پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان کردند گفت: سپس بنده و دکتر حسینی وزیر اقتصاد به ارائه دیدگاه های دولت پیرامون این لایحه پرداختیم و در ادامه رئیس جمهور نظرات خود را بیان کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه محور اصلی دیشب نمایندگان با رئیس جمهور لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود گفت: رئیس جمهور تاکید داشت که دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها مصمم و جدی است اما اجرای درست آن باید مد نظر باشد چون ممکن است در اجرا آثار جانبی و مشکلاتی بوجود آید که مدیریت آن ضروری است.

به گفته میرتاج الدینی در جلسه یکشنبه شب رئیس جمهور تفاوت های لایحه ارائه شده از سوی دولت و مصوبه مجلس پیرامون هدفمند کردن یارانه ها را برشمرده و تاکید کرده است اگر چه برخی تغییرات مجلس به ارتقاء لایحه هدفمند کردن یارانه ها کمک کرده اما این تغییرات در برخی موارد مشکلاتی را بوجود آورده است.

وی اضافه کرد: برخی از اشکالات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ممکن است با یک طرح دو فوریتی که از سوی نمایندگان ارائه می شود اصلاح شود. رئیس جمهور در جلسه شب گذشته یکی دیگر از اشکالات مصوبه مجلس را تغییر زمان اجرا از 3 سال به 5 سال عنوان کرده و خاطر نشان کرده است هدفمند کردن یارانه ها در برخی کشورها در یک یا دو مرحله اجرا شده و اجرای آن در 5 سال انتظار تورمی به دنبال دارد که باید برای آن فکری کرد.

میرتاج الدینی متصل کردن هدفمند کردن یارانه ها را به بودجه سالانه مهمترین نقطه اختلاف بین دولت و مجلس دانست و گفت: رئیس جمهور معتقد است که این کار باعث بی ثباتی اقتصادی می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد که احتمالا در جلسه سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مورد تفاهم دولت و مجلس برای حل اختلاف پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه ها ارائه شود که در این صورت مشکلات حل خواهد شد.

وی در خصوص این پیشنهاد گفت: بر اساس این پیشنهاد که در کمیسیون ویژه بررسی شده و 7 نفر از اعضای این کمیسیون آن را امضا و ارائه کرده اند نقطه نظرات دولت برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تامین خواهد شد.



