تدوین سند توسعه آموزش عالی/ بازنگری ماموریتهای زیرنظامهای آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی صبح سه شنبه در سی هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: در این طرح با در نظر گرفتن مزیتهای نسبی استانهای مختلف از حیث جغرافیا، نیروی انسانی، وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و از طرف دیگر در نظر گرفتن اسناد بالادستی شامل نظرات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و برنامه وزیر علوم، ماموریت های تمام زیر نظام های آموزش عالی مورد بازنگری قرار گرفته تا با بهره گیری از نظرات کارگروه های استانی افراد خبره در حوزه آموزش عالی و سایر بخشهای کشور طرح جامع توسعه آموزش عالی کشور بر مبنای آمایش سرزمین تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی افزود: آموزش عالی کشور جایگاهی منحصر به فرد در رشد و توسعه در تمامی زمینه ها اعم از علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. از این رو در هر چهار برنامه گذشته توسعه اقتصادی کشور برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز آموزش عالی مبنای توسعه قلمداد شده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به دستاوردهای وزارت علوم طی چهار سال گذشته برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز 20 ساله، رهنمودهای مقام معظم رهبری، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم گفت: وزارت علوم در چهار سال گذشته تلاش کرد وضعیت پذیرش دانشجو در کاردانی و کارشناسی را تا چهار برابر افزایش دهد.

وی ادامه داد: همچنین افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از حدود 36 هزار و 500 نفر به بیش از 88 هزار نفر تحقق یافته است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی رشد شاخص نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان در دانشگاههای دولتی از 14 درصد به 30 درصد را یکی دیگر از دستاوردهای وزارت علوم در این چهار سال عنوان کرد.

برزویی همچنین اظهار داشت: وزارت علوم توانست حدود 530 برنامه درسی جدید را در حوزه میان رشته ای که حدود 70 درصد آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده است به تصویب برساند.

وی ادامه داد: رشد پنج برابری تعداد نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، اصلاح هرم اعضای هیئت علمی به 70 درصد، افزایش تعداد موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی از 70 موسسه به 260 موسسه و تصویب 140 مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و گروه پژوهشی از سایر اقدامات وزارت علوم در چهار سال اخیر به شمار می رود.