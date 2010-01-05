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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

پایان بررسی لایحه هدفمندی/

مجلس تشکیل سازمان هدفمندی یارانه ها را پذیرفت

مجلس تشکیل سازمان هدفمندی یارانه ها را پذیرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی طولانی برای رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام با تشکیل سازمان هدفمندی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها سر انجام با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 134 رای موافق 80 رای مخالف 12 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر موافقت کردند .

طبق این مصوبهبه دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون ایجاد کرده یا با ایجاد ساختار یا شرکت های موجود تاسیس نماید.

همچنین دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسب سهم دولت موضوع ماده 11 به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

محمد رضا میرتاج الدینی نماینده دولت پیش از رای گیری در پشت تریبون قرار گرفتن موافقت دولت با این پیشنهاد را اعلام کرد اما هنگام رای گیری مجددا پشت تریبون رفت تا به عنوان مخالف سخن بگوید اما علی لاریجانی  رئیس مجلس این اجازه را نداد و صرفا با بیان این جمله که دولت مخالف این پیشنهاد است اکتفا کرد و نمایندگان با رای خود با این پیشنهاد موافقت کردند.

کد مطلب 1011606

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