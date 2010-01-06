احتمال آلودگی مجدد رودخانه جراحی بر اثر باراش باران

شاهپور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خاک و احتمال بارندگی در خوزستان تاکید کرد: کار مهار و ترمیم چاه 104 مارون همچنان ادامه دارد اما این مهار و ترمیم دقیق به زمان نیاز دارد که مراحل متفاوتی را طی خواهد کرد که یکی از گزینه های مورد بررسی ایجاد چاههای موازی است که ممکن است تا دو ماه به طول انجامد.

مدیرکل دفتر بحران استان خوزستان به بارشهای انجام شده در منطقه اشاره کرد و گفت: دلیل شکستگی گسل و تغییرات زمین شناسی در منطقه همین بارندگی بوده و بر اثر باران لکه های نفتی به رودخانه سرازیر شد که با تمهیدات تیمهای عملیاتی تا امروز از آلودگی رودخانه و تالاب شادگان جلوگیری شده است با این حال اگر بارش باران دوباره انجام شود ممکن است آلودگی به آب رودخانه جراحی سرایت کند.

همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسیهای سازمان محیط زیست بعد از طغیان نفت چاه 104 مارون در رامشیر خوزستان اشاره کرد و گفت: تمام تلاشها برای آلوده نشدن رودخانه جراحی و سپس تالاب شادگان ادامه دارد و تا الان نه آب شرب منطقه آسیب دیده و نه تالاب شادگان آلوده شده است.

محمدجواد محمدی زاده با تاکید بر زمان لازم برای بازسازی چاه آسیب دیده 104 مارون افزود: بازسازی این چاه بالای سه ماه زمان نیاز دارد ولی خاکریز سازی و مهار چاه در حوضچه های کوچک برای جلوگیری از نفوذ نفت به رودخانه ادامه دارد.

با این حال بارندگی احتمالی در منطقه با توجه به فصل ریزشهای جوی در خوزستان این احتمال را تقویت کرده است که آلودگی نفتی همچنان رودخانه جراحی آب شرب و تالاب شادگان را تهدید کند.

گزارشها از آلودگی بستر رودخانه جراحی که به تالاب شادگان می ریزد حکایت دارد و بر اساس مشاهدات افراد محلی مقادیر قابل توجهی از نفت خام سرریز شده را با خود حمل می کند. با این حال تیمهای عملیاتی به دلیل گستردگی آلودگی در منطقه تلاش خود را افزون کرده اند.

چاه 104 مارون عمقی نزدیک به سه هزار و 800 متر دارد که در عمق هفتصد متری دچار شکستگی شده است. ایجاد گسل در این عمق که بر اثر رانش و تکانه های درونی زمین به وجود آمده باعث خروج نفت خام از دل خاک و روانه شدن آن به دلیل نرم و رسوبی بودن خاک به سمت رودخانه جراحی و سپس تالاب شادگان شده است.