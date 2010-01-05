چهار هزار تخلف اضافه تناژ توسط پایانه های گیلان رسیدگی شد

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این میزان تخلف که از سوی پلیس راه استان ثبت و به اداره کل حمل و نقل و پایانه ها جهت اعمال قانون معرفی شده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته است.

وی همچنین با اعلام اینکه بیشترین تخلفات گزارش شده در این مدت مربوط به پاسگاه پلیس راه رشت - قزوین بوده است، اظهار داشت: بررسی آمارهای مربوطه حاکیست وسائط نقلیه سنگینی که بارنامه دارند به دلیل کنترل و نظارتهای مستمر این اداره کل و همکاری صنف مربوطه به ندرت مرتکب تخلف اضافه تناژ می شوند که توجه به این امر لزوم پوشش بارنامه جهت حمل مصالح معدنی را دوچندان می کند.

این مسئول با اعلام اینکه کمپرسی ها همچنان مهمترین وسیله نقلیه درگیر در تخلفات اضافه تناژ و مصالح معدنی هستند، افزود: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز علاوه بر وارد آوردن خسارتهای سنگین به راه ها که با صرف هزینه های فراوان ساخته می شود، به وسیله نقلیه نیزآسیب جدی وارد می کند و احتمال وقوع تصادف در این حالت به شدت افزایش می یابد.

وی ادامه داد: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان با همکاری پلیس راه استان جهت جلوگیری از بروز چنین خساراتی توسط رانندگان متخلف با تهیه و بکارگیری 9 دستگاه باسکول ثابت وسیار، نسبت به اعمال قانون و برخورد با رانندگان خاطی که بیش از میزان مجاز بار حمل کرده ‌و موجب وارد آمدن خسارت به راه و ابنیه فنی شده اند، اقدام کرده است.