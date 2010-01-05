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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۱

گزارش خبری مهر /

آخرین تصمیمات برای صندلی خالی مدیرکل بورس وزارت علوم

آخرین تصمیمات برای صندلی خالی مدیرکل بورس وزارت علوم

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: در حالی که 5/1ماه از خالی ماندن صندلی مدیر کل سابق بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم می گذرد محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم قصد دارد فردی از میان معاونان دانشجویی دانشگاهها را به عنوان مدیرکل بورس وزارت علوم برگزیند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان که از ابتدای دولت نهم به عنوان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بود در اواخر آبان ماه امسال یعنی در اوایل دولت دهم و مدیریت کامران دانشجو در وزارت علوم به عنوان معاون امور اداری، مالی و توسعه و مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

پس از انتصاب متکان به عنوان معاون وزیر علوم عنوان شد با وجود انتصاب متکان به مسئولیتی جدید، اداره بورس و دانشجویان خارج نیز توسط وی اداره می شود.

با وجود اینکه 5/1 ماه از فعالیت متکان در دو مسئولیت کاملا متفاوت در این وزارتخانه می گذرد اما هنوز مدیرکل جدید بورس و امور دانشجویان خارج منصوب نشده است.

محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم در گفتگو با مهر از انتصاب مدیرکل جدید بورس و امور دانشجویان خارج تا چند روز آینده خبر داد و گفت: باید بر روی گزینه های تصدی این اداره کل کار شود. فردی که می خواهد مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج شود باید عضو هیئت علمی و فارغ التحصیل خارج از کشور باشد و به مسائل دانشجویی در خارج از کشور نیز اشراف نسبی داشته باشد.

وی افزود: اعتقاد دارم که حتما از افراد صفر کیلومتر استفاده نکنم بلکه باید از فردی در اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج استفاده شود که علامه بر داشتن سابقه تحصیل در خارج کشور به طور مستمر در جریان مسائل و مشکلات بورسیه های خارج کشور بوده باشد.

معاون دانشجویی وزیر علوم خاطرنشان کرد: به دنبال انتصاب یکی از معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها به عنوان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج هستم.

اداره کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم چند روز دیگر هم باید صبر کند تا مدیر صفر کیلومتر نبوده جدیدش را نظاره گر باشد.

کد مطلب 1011614

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