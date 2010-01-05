آخرین تصمیمات برای صندلی خالی مدیرکل بورس وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان که از ابتدای دولت نهم به عنوان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بود در اواخر آبان ماه امسال یعنی در اوایل دولت دهم و مدیریت کامران دانشجو در وزارت علوم به عنوان معاون امور اداری، مالی و توسعه و مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

پس از انتصاب متکان به عنوان معاون وزیر علوم عنوان شد با وجود انتصاب متکان به مسئولیتی جدید، اداره بورس و دانشجویان خارج نیز توسط وی اداره می شود.

با وجود اینکه 5/1 ماه از فعالیت متکان در دو مسئولیت کاملا متفاوت در این وزارتخانه می گذرد اما هنوز مدیرکل جدید بورس و امور دانشجویان خارج منصوب نشده است.

محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم در گفتگو با مهر از انتصاب مدیرکل جدید بورس و امور دانشجویان خارج تا چند روز آینده خبر داد و گفت: باید بر روی گزینه های تصدی این اداره کل کار شود. فردی که می خواهد مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج شود باید عضو هیئت علمی و فارغ التحصیل خارج از کشور باشد و به مسائل دانشجویی در خارج از کشور نیز اشراف نسبی داشته باشد.

وی افزود: اعتقاد دارم که حتما از افراد صفر کیلومتر استفاده نکنم بلکه باید از فردی در اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج استفاده شود که علامه بر داشتن سابقه تحصیل در خارج کشور به طور مستمر در جریان مسائل و مشکلات بورسیه های خارج کشور بوده باشد.

معاون دانشجویی وزیر علوم خاطرنشان کرد: به دنبال انتصاب یکی از معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها به عنوان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج هستم.

اداره کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم چند روز دیگر هم باید صبر کند تا مدیر صفر کیلومتر نبوده جدیدش را نظاره گر باشد.