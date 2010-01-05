به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ابوطالب شفقت صبح سه شنبه در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه خلیج فارس گفت: استان بوشهر به دلیل اینکه همیشه به عنوان یک منطقه جنگی محسوب می شده فرصتی برای پیشرفت علمی نداشته و تنها از اواخر دهه 60 با راه اندازی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به این عرصه وارد شده است.

وی با انتقاد از اینکه این استان از نظر اعضای هیئت علمی تقریبا فقیر است و با انتظار فاصله دارد گفت: تمامی سرزمین بوشهر مملو از نفت و گاز است و بسیاری از حوضچه های گازی ما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند. از سوی دیگر قرار است 70 پالایشگاه و پتروشیمی در این استان راه اندازی شود این در حالی است که ما نزدیک به 150 هزار نیروی متخصص اشتغال دائم نیاز داریم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: ظرفیت دانشگاههای دولتی استان بوشهر در مقایسه با مثلا استان سمنان که 7 برابر استان بوشهر پذیرش دانشجو دارد بسیار پایین است و ما از وزارت علوم انتظار داریم که نسبت به این موضوع با توجه به میزان نیاز و شرایط منطقه توجه کند.

وی با تاکید بر اینکه استان بوشهر پایتخت انرژی کشور است گفت: این در حالی است که دانشگاه نفت و گاز باید در جایی افتتاح شود که نمی خواهم نام آن را ببرم.

شفقت اظهار داشت: دانشگاههای این منطقه را نمی توان هیچ وقت با دانشگاههایی همچون امیرکبیر مقایسه کرد اما در هر حال در این منطقه نیازمند مطالعات علمی و دانشگاهی فراوانی هستیم. از این رو در صدد راه اندازی پژوهشگاه مطالعات نفت و گاز و محیط زیست و تدوین نقشه جامع علمی استان هستیم.

استاندار بوشهر با انتقاد از اینکه در حوزه خلیج فارس تاکنون هیچ کار علمی و دانشگاهی انجام نشده است گفت: این منطقه نیازمند فعالیتهای علمی و آکادمیک است.

وی همچنین از توسعه برخی رشته های دانشگاهی که در کشور کاربردی ندارند انتقاد کرد و گفت: ارتباطی بین وزارت علوم و استانداریها وجود ندارد در صورت وجود این ارتباط وزارت علوم می تواند رشته های کاربردی را متناسب با نیاز استانها راه اندازی کند.

وی با اشاره به برخی برنامه های این استان برای اعضای هیئت علمی، نخبگان و گسترش فعالیتهای علمی در این استان گفت: با جهاد دانشگاهی برای راه اندازی پژوهشگاه نفت و گاز در این استان وارد مذاکره شدیم. همچنین تلاش می کنیم مسکن نخبگان را در استان تحقق بخشیم تا اعضای هیئت علمی و نخبگان در این استان ماندگار شوند و از امکانات لازم برخوردار باشند.

شفقت همچنین اضافه کرد: دفتر نخبگان نیز در استان بوشهر به زودی راه اندازی می شود. همچنین به دنبال آن هستیم تا دانشکده ادبیات در شهرستان دشتستان و دانشکده فنی در شهرستان جم راه اندازی شود.