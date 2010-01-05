دو کتاب از ادبیات پایداری جهان در ایران تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم این کتابها که به وقایع جنگهای جهانی دوم و بوسنی و هرزگوین پرداخته‌اند به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کتاب "وطن فقط یک سرزمین نیست" نوشته کارین کوسترر و ادیتا دوگالیچ با ترجمه صدیقه وجدانی در 18 فصل تنظیم شده است.

این کتاب شامل گزارش واقعی زندگی قبل و حین جنگ یک خانواده بوسنیایی است که در یوگسلاوی سابق زندگی می‌کردند و با هدف ترویج صلح و آشتی نوشته است.

جنگ بوسنی و هرزگوین در سالهای 1992 تا 1995 اتفاق افتاد و صربها از آن حمایت می‌کردند و برضد مردم بوسنی می‌جنگیدند.

این کتاب در 132 صفحه قطع پالتویی و با شمارگان دو هزار و 500 نسخه به چاپ دوم رسیده است.

همچنین سوره مهر کتاب "بندر امن" نوشته ماریتا کانلن مک کنا با ترجمه محبوبه نجف‌خانی را نیز تجدید چاپ کرده است.

این رمان با موضوع جنگ جهانی دوم و در 30 فصل با عناوینی مانند پناهگاه، بازماندگان بمباران، بیمارستان سنت مارین، یادگاری، اینجا لندن است، دوران جنگ، بمب افکن و بندر امن، نوشته شده است.

ماریتا کانلن مک کنا نویسنده ایرلندی کتابهای کودکان و نوجوانان است که در حال حاضر در دوبلین زندگی می کند.

از این نویسنده کتاب پرفروش "زیر درخت زالزالک" که درباره سالهای قحطی بزرگ ایرلند در سال 1991 است جایزه اول انجمن کتابخوانی ایرلند را دریافت کرده است.

کتاب "بندر امن" در 238 صفحه قطع پالتویی با شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر شده است.