به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران، ‌اتاق ایران و اتاق تعاون گفت: اگر موسسه استاندارد فهرست کالاهای غیرکیفی را اعلام کند، ‌به طور قطع وزارت بازرگانی از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری می کند.

وزیر بازرگانی افزود: ‌مدیریت موثر و کنترل واردات از جمله اولویتهای اصلی وزارت بازرگانی است، در این راستا باید در خصوص رتبه بندی واردکنندگان اقدام کرد و کنترلهای لازم را صورت داد.

وی تصریح کرد: در حوزه واردات هر واردکننده باید مسئولیت کالای وارداتی خود را پذیرفته و نسبت به آن متعهد باشد. البته واردات به طور قطع قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

غضنفری گفت: در صورت فعال شدن سیستم جدید، واردات در چارچوب نیازها انجام می شود و اگر اعتبار کارتهای بازرگانی که اصول مورد نظر را رعایت نمی کند، ساقط شود به طور قطع واردات توسط آن نیز متوقف می شود.

وی اظهار داشت: از طریق مدیریت کارتهای بازرگانی باید تمام ابزار تجارت در کنار یکدیگر قرار گیرند و درعین حال حقوق و نیاز مصرف کننده تامین شده و مورد توجه تولید کننده و فعالان اقتصادی باشد.

غضنفری گفت: بازار کشور اسلامی باید تهی از عرضه هر نوع کالای غیرکیفی باشد، در این راستا ‌ضروری است تکلیف تاریخی مسئولان در خالی کردن بازار کشور از کالای خارجی غیرکیفی به انجام برسد.

وی ادامه داد: طرح ‌سیستم هوشمند یکپارچه تحت وب صدور کارت بازرگانی نیز در کنترل و نظارت کالاها در سطح بازارکمک می کند.

غضنفری با بیان اینکه فاز نخست تفاهمنامه همکاری میان وزارت بازرگانی و اتاق ایران و تعاون در مدت شش ماه آینده اجرایی می شود، ‌گفت: ‌وقتی دو نهاد مردمی به همراه دولت فعالیتی را آغاز می کنند نشان دهنده عزم سه طرف برای بهبود فضای کسب و کار است و باید همه تلاش برای بهبود رتبه کشور در سهولت فضای کسب و کار انجام شود.