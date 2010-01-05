دوچرخه سوار نامدار آلمانی با پتروشیمی تبریز قرارداد بست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این دوچرخه سوار قرار است اوایل فوریه، اواخر بهمن ماه در عسلویه به این تیم ملحق شود.

ارلر، سال گذشته میلادی از دنیای حرفه ای دوچرخه سواری کناره گیری کرده بود اما با ارائه پیشنهاد باشگاه پتروشیمی تبریز دوباره تصمیم گرفت وارد گود رقابتهای حرفه ای دوچرخه سواری شود.

وی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص بازگشت به دنیای قهرمانی گفت: ایران برای من کشور جذابی است و هیچ ترسی از سفر به آن نداشته و بسیار کنجکاو هستم تا با این کشور و مردم آن آشنا شوم.

باشگاه پتروشیمی تبریز مطرح ترین تیم دوچرخه سواری قاره آسیا را دارد و در رده بندی آسیایی همواره در جمع سه تیم برتر قاره کهن جای داشته است.

این تیم که در تورنمنت های مختلف آسیایی همواره عناوین قهرمانی را از آن خود کرده در سیاستگذاری جدید خود قصد دارد با جذب رکابزنان مطرح خارجی در رقابتهای مهم اروپایی همچون تور اسپانیا و ... حاضر شود.