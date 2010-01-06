اقلیما به خبرنگار مهر گفت: قصه فیلم تلویزیونی "اتوبوس" برگرفته از این جمله است که از میان کسانی که برای دعای باران می‌روند‌ آنهایی معتقدترند که به همراه خود چتر می‌برند. این فیلم تلویزیونی 10 شخصیت اصلی دارد، 10 داستان را به طور همزمان روایت می‌کند و این داستان‌ها در بخشی از فیلم به یکدیگر گره می‌خورند.

وی افزود: تدوین فیلم تلویزیونی"اتوبوس" که نام آن قطعا تغییر می‌کند توسط حامد رضی به زودی به پایان می‌رسد همچنین رضی صداگذاری فیلم را برعهده دارد و آهنگساز به زودی مشخص می‌شود.

محمدحاتمی، مریم بوبانی، میرطاهر مظلومی، حدیث میرامینی، علی هاشمی، یاور احمدی‌فر، علی صالحی، فریبا طالبی، ساعد سهیلی،علی خلج و آرتمیس گلبازیان در فیلم تلویزیونی"اتوبوس" بازی کرده‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: امیرعلی ویسی، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیرتولید: فرید دیانت، حسین باقریان، طراح گریم: مهری شیرازی و طراح صحنه: ن. اقلیما.