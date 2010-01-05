ارزش کالاهای صادراتی گمرکات خراسان جنوبی 13 درصد کاهش یافت

اکبر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، بحران اقتصادی حاکم بر جهان و خشکسالی را از مهم‌ترین علل کاهش صادرات در این استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه وزن کالاهای صادر شده از طریق گمرکات استان طی این مدت 112 میلیون و 347 هزار و سه کیلوگرم بوده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است.

مصباح تعداد اظهارنامه های صادرات در 9 ماه امسال را سه هزار و 345 مورد عنوان کرد و بیان داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که چهار هزار و 311 مورد بوده 22 درصد از نظر تعداد کاهش داشته است.

وی موکت، فرش ماشینی، موتورسیکلت، رب گوجه فرنگی، گز، تافی مغزدار، ژاکت، گچ، نخ پشم رنگی و مربای آلبالو را عمده ترین اقلام صادراتی استان برشمرد و تصریح کرد: موکت با یک میلیون و 927 هزار و 617 کیلوگرم و ارزش شش میلیون و 836 هزار و 775 دلار بیشترین سهم کالای صادراتی 9 ماهه را به خود اختصاص داده است.

مصباح با بیان اینکه وزن کل اقلام صادراتی استان طی این مدت 73 میلیون و 341 هزار و 578 کیلوگرم بوده است، اظهار داشت: ارزش این کاللاها 35 میلیون و 410 هزار و 447 دلار است.

وی با بیان اینکه در سال جاری هشت میلیون و 174 هزار و 724 کیلوگرم کالا به ارزش 26 میلیون و 186 هزار و 975 دلار کالا از گمرک بیرجند صادر شده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن 53 درصد و به لحاظ ارزش 57 درصد کاهش داشته است.

مصباح مجموع صادرات بازارچه های مرزی استان طی این مدت را 104 میلیون و 172 هزار و 279 کیلوگرم به ارزش 63 میلیون و 97 هزار و 410 دلار ذکر کرد و بیان داشت: ارزش صادرات بازارچه میل 73، نشبت به مدت مشابه قبل 132 درصد افزایش، میل 78، 158 درصد افزایش، دوکوهانه 43 درصد کاهش و یزدان 26 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه به آمار ترانزیت کالا کشور افغانستان طی سالهای 1381 تا 1387 اشاره کرد و ادامه داد: وزن کالای ترانزیتی این کشور به عنوان مقصد در سال گذشته 663 هزار و 672 تن به ارزش 30 میلیون و 624 هزار و 55 ریال بوده که درصد ارزش از ارزش ترانزیت کل کشور 16.07 درصد بوده است.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: وزن کالای ترانزیتی این کشور به عنوان مبدا در سال گذشته 22 هزار و 731 تن به ارزش 683 هزار و 109 میلیون ریال بوده که درصد ارزش از ارزش ترانزیت کل کشور 36 صدم درصد است.