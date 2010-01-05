نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری هزار برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد در تلاش برای معکوس نمودن روند بی سابقه نابودی گونه های جانوری و گیاهی جهان سال 2010 را به عنوان سال بین المللی تنوع زیستی نام نهاده است و قرار است در این سال سازمان ملل نقش مهم این پدیده بر ادامه حمایت از حیات در کره زمین را با برگزاری رخدادهایی گرامی بدارد.

این سازمان در اطلاعیه ای آورده است: پاره ای از متخصصان محیط زیست معتقدند فرایند نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری در جهان 1000 برابر بیشتزاز روند طبیعی است.

کلاوس تاپفر دبیر کنوانسیون تنوع زیستی که برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) متولی آن است می گوید انسان بخشی از تنوع غنی طبیعت است که توان حمایت یا نابودی آن را دارد.

وی می گوید تنوع زیستی یا گونه های مختلف حیات در کره زمین برای پایداری نظام و شبکه بقا حیاتی است زیرا تنوع زیستی برای همگی ما سلامت، ثروت، غذا، سوخت و خدمات اساسی که زندگی ما به آن ها وابسته است به ارمغان می آورد.

تاپفر می افزاید: فعالیتهای انسانی موجب نابودی تنوع زیستی با سرعت و میزانی عظیم در کره ارض گردیده است. این نابودی غیرقابل بازگشت بوده، موجب فقرهمگی ما می شود و نظام حمایتی زندگی که ما هر روز به آن وابسته هستیم را نابود می کند.

کنوانسیون تنوع زیستی که در اجلاس زمین در ریودوژانیرو در 1992 برای امضا معرفی شد در 1993 اجرایی گردید و تا کنون 193 عضو دارد. این کنوانسیون بر این منطق استوار است که اکوسیستم متنوع زمین هوا و آب که اساس حیات هستند را تصفیه نموده، وضعیت آب و هوای زمین را متعادل و با ثبات می کند، حاصلخیزی خاک را تجدید می کند و چرخه مواد مغذی و گرده افشانی گیاهان را تقویت می نماید.