  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

شمشیربازی قهرمانی جهان - کیش

حضور 38 ورزشکار خارجی نهایی شد / بلاتکلیفی آذربایجان

حضور 38 ورزشکار خارجی نهایی شد / بلاتکلیفی آذربایجان

نهمین دوره رقابت‎های شمشیربازی جهانی کلاس A کیش با حضور 38 ورزشکار خارجی از 16 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از میان تیم‎های خارجی شرکت‎کننده در این دوره از رقابت‎های شمشیربازی جهانی کلاس A کیش، کویتی‎ها با بیشترین تعداد ورزشکار به ایران سفر می‎کنند. این کشور 6 شمشیربازی را برای حضور در مسابقات کیش معرفی کرده است.

ارمنستان و گرجستان (4 نفر)، پرتغال و کانادا (3 نفر)، مالزی، ایتالیا، لهستان، ایرلند، انگلستان، بلغارستان و مجارستان (2 نفر)، اتریش، اسلوونی، استرالیا و مصر (یک نفر) دیگر کشورهایی هستند که تاکنون حضور آنها در مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A کیش نهایی شده است.

پیمان فخری دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: "البته هنوز تکلیف آذربایجان برای شرکت در رقابت‎ها مشخص نشده است. مسئولان شمشیربازی این کشور آمادگی شفاهی خود را اعلام کرده‎اند اما هنوز مذاکرات برای ثبت‎نام نهایی و معرفی نفرات شرکت‎کننده ادامه داد."

نهمین دوره رقابت‎های شمشیربازی جهانی کلاس A کیش در دو اسلحه سابر و اپه طی روزهای 19 و 20 دی‎ماه در سالن المپیک کیش برگزار خواهد شد.

از کشورمان 42 شمشیرباز در این مسابقات حضور دارند. ضمن اینکه علیرضا وصالی، رضا پیکرآرا، محمدرضا شیخ الاسلام، حمیدرضا شیر، مجتبی سرشوق، محمدحسن قهوه‎چیان، محمد میرزایی، علی قریشی، امیر رضایی‎نژاد و حسن صدیقی  10 داور ایرانی هتسند که قضاوت این دوره از رقابت‏‎ها را بر عهده دارند.

 

کد مطلب 1011638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها