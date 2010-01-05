حضور 38 ورزشکار خارجی نهایی شد / بلاتکلیفی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، از میان تیمهای خارجی شرکتکننده در این دوره از رقابتهای شمشیربازی جهانی کلاس A کیش، کویتیها با بیشترین تعداد ورزشکار به ایران سفر میکنند. این کشور 6 شمشیربازی را برای حضور در مسابقات کیش معرفی کرده است.
ارمنستان و گرجستان (4 نفر)، پرتغال و کانادا (3 نفر)، مالزی، ایتالیا، لهستان، ایرلند، انگلستان، بلغارستان و مجارستان (2 نفر)، اتریش، اسلوونی، استرالیا و مصر (یک نفر) دیگر کشورهایی هستند که تاکنون حضور آنها در مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A کیش نهایی شده است.
پیمان فخری دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: "البته هنوز تکلیف آذربایجان برای شرکت در رقابتها مشخص نشده است. مسئولان شمشیربازی این کشور آمادگی شفاهی خود را اعلام کردهاند اما هنوز مذاکرات برای ثبتنام نهایی و معرفی نفرات شرکتکننده ادامه داد."
نهمین دوره رقابتهای شمشیربازی جهانی کلاس A کیش در دو اسلحه سابر و اپه طی روزهای 19 و 20 دیماه در سالن المپیک کیش برگزار خواهد شد.
از کشورمان 42 شمشیرباز در این مسابقات حضور دارند. ضمن اینکه علیرضا وصالی، رضا پیکرآرا، محمدرضا شیخ الاسلام، حمیدرضا شیر، مجتبی سرشوق، محمدحسن قهوهچیان، محمد میرزایی، علی قریشی، امیر رضایینژاد و حسن صدیقی 10 داور ایرانی هتسند که قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده دارند.
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