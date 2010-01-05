اصل 44 موتور محرکه سند چشم انداز است/ دلایل وقف دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار شرکت کنندگان اجلاس مرکزی همایش های منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، این سند را نتیجه تلاش طولانی مدت بسیاری از متخصصین، اساتید دانشگاه، مدیران و دلسوزان نظام خواند و گفت: البته این سند الزاماتی هم دارد که با اصل 44 قانون اساسی و این الزامات به منزله موتور محرکه سند چشم انداز تدوین و به تصویب رهبری رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کارکردهای مورد درخواست مجمع در اجرایی کردن سند چشم انداز را همکاری و همراهی دانشگاه ها خواند و گفت: در این زمینه، دانشگاه آزاد اسلامی همکاری قابل ستایشی در شناساندن و ترویج این سند در سراسر کشور ایفا کرد.

وی با تشکر از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری همایش های منطقه ای سند چشم انداز گفت: یکی از خواص این کار این بود که بحث ها به استان ها و از آنجا به سایر نقاط کشور رسید و کمابیش همه مردم با سند چشم انداز آشنا شدند.

وی در ادامه برگزاری این همایش ها را گامی دیگر در جهت عمق یافتن آن در جامعه خواند و گفت: در سال آینده این مباحث و اجلاس ها به صورت تخصصی و موضوعی ادامه خواهد یافت که مکمل زحمات این دو نهاد دلسوز خواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش، دانشگاه آزاد را میراث جاودان حضرت امام، دلسوزان نظام و جمع کثیری از اساتید دانشگاه خواند و گفت: در زمانی که جامعه جوان ایران با کمبود مراکز دانشگاهی دولتی روبرو بود، تاسیس دانشگاه آزاد اقدام مبارکی بود که بسیاری از تشنگان کسب علم و دانش را سیراب و نیاز فوری کشور را برطرف ساخت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به گسترش کمی قابل قبول دانشگاه آزاد در طول سالیان پس از انقلاب، نیاز کنونی جامعه دانشگاهی و دانشگاه آزاد را عمق بخشی به پژوهش ها و گسترش دوره های تکمیلی خواند و گفت: مسئولان این دانشگاه در پیش برد این سیاست جدید یعنی ارتقاء دوره های تکمیلی و پژوهشی، بسیار جدی هستند و مردم و دانشجویان به زودی ثمرات آن را خواهند دید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به میراث و ثروت عظیم موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، حفظ و ارتقاء این ثروت عظیم را نیازمند کار و تدبیر جدی خواند و گفت: دست اندرکاران این دانشگاه برای حفظ و بقاء این میراث عظیم راهی بهتر از وقف ندیدند تا این ثروت برای قرن های متمادی در خدمت علم و فرهنگ و ملت سرافراز ایران قرار گیرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری وقف اموال دانشگاه آزاد را موجب گسترش قدرت مانور و ارتقاء کیفیت و دوری ازگزند حوادث خواند و گفت: وقف دانشگاه آزاد نیز به گونه ای است که هیچ گاه منقطع نمی شود و به طور همیشگی در خدمت دانش و دانش دوستان قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این دیدار دکتر سیف الهی معاون هماهنگ کننده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ودکتر جاسبی به طور جداگانه پیرامون اقدامات و تلاش های این دو نهاد در برگزاری اجلاس های منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخن پرداختند و در پایان با اهداء لوح تقدیر به دکتر جاسبی و دکتر سیف الهی از نشان سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نیز رونمایی شد.