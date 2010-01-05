تشدید فقر در صورت اجرای ناموفق طرح هدفمندی/ دولت در اجرا دقت کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی و تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها و تشکیل سازمان هدفمندی اختصاص یافت، پس از تصویب این لایحه از زحمات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و سخنگوی این کمیسیون تقدیر وتشکر کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون و نمایندگان نهایت تلاش خود را کردند تا آنجایی که ممکن است چیزی تصویب شود که در چارچوب قانون اساسی باشد و اجرای کار را روان کند.

لاریجانی گفت : نمایندگان انصافا حداکثر دقت را کردند البته اجرای این قانون نیاز به دقت بالایی دارد و در صورت اجرای دقیق باعث بهره وری ورونق در کشور می شود و اگر در اجرای آن بی دقتی شود رکود در صنعت و کشاورزی ایجاد می شود و همچنین باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.

رئیس مجلس تاکید کرد: توصیه ما این است دولت با دقت در اجرای این قانون تلاش کند.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور یکشنبه شب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی مخالفت مجلس با استرداد لایحه هدفمندی یارانه ها و تصویب پیشنهادی در کمیسیون ویژه که بسیار نزدیک به مصوبه امروز مجلس بود گفته بود: هدفمند کردن یارانه‌ها براساس نظر فعلی مجلس به جلوگیری از افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، افزایش تورم انتظاری و فقر و گسترش قاچاق منجر می‌شود.



