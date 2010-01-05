دلخوری تبریزیها از کمالوند/ طرفداران تراکتور نگران روزهای پرحاشیه

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است به همان اندازه که فراز کمالوند به دلیل رساندن تراکتورسازان به لیگ برتر پس از هشت سال در بین طرفداران دو آتشه سرخ پوشان تبریزی از محبوبیت برخوردار بود، هم اکنون به همان اندازه مورد انتقادات شدید واقع شده است.

فوتبالدوستان تبریزی با بیان اینکه طرفداران این تیم حتی زمانیکه تراکتور در خانه نتایج ضعیفی گرفت و به حریفان باخت نیز هرگز پشت کادر فنی و بازیکنان را خالی نکردند، از اقدام غیرحرفه ای فراز کمالوند در انجام مذاکره با صنعت نفت و ترک مسئولیت خود به دلیل پول بیشتر به شدت دلخورند.

در همین حال عده ای نیز بر این اعتقادند که کمالوند با علم بر اینکه توانائی وی تا همین مرحله بوده و احتمال دارد از این پس تراکتور نتواند نتایج دور رفت را در لیگ برتر تکرار نکند به بهانه ای این باشگاه را ترک کرده است.

تیم تراکتورسازی تبریز از زمانی که فراز کمالوند با پیشنهاد نجومی مالی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مواجه شد به تدریج به حاشیه رفت به طوری که طی چند بازی اخیر به طور مرتب بر موافقت مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با استعفای خود تاکید می کرد.

به اعتقاد ناصر شفق،‌مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز این اقدام غیرحرفه ای صنعت نفت آبادان باعث بی انگیزگی کمالوند شده و به نوعی تمرکز سرمربی تراکتورسازی را برهم زد.

حاشیه های تراکتورسازی تبریز تنها به اینجا ختم نمی شود زیرا علاوه بر اینکه کمالوند با یکی از خبرنگاران محلی درگیر شد مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی تبریز هم از حضور در این باشگاه استعفا کرد.

مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی تبریز هم در به حاشیه بردن بیشتر این باشگاه پرهوادار، نقش غیرقابل انکاری داشته است. با همه این اوصاف اما شفق، درباره حاشیه های این باشگاه نظر دیگری دارد.

‌مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز معتقد است: تیم بزرگی مانند تراکتورسازی طبیعتاً حاشیه هایی هم دارد.

شفق در عین حال نوک پیکان انتقاد خود را متوجه سازمان تربیت بدنی کرده و می گوید: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به باشگاه پرطرفدار تراکتورسازی تبریز بی اعتنا است.

وی با بیان اینکه ورود تراکتورسازی به لیگ برتر و حضور تماشاگران پرشور این باشگاه خون تازه ای در لیگ برتر به جریان انداخته است افزود:در حالی که این باشگاه مردمی و پرهوادار، درگیر مشکلات فراوانی است توجه بیشتر برای رفع این مشکلات ضروری است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: در حالی بی توجهی به تراکتورسازی تبریز صورت می گیرد که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تهران همواره از سوی آقای سعیدلو مورد توجه و مساعدت قرار می گیرد.

وی باشگاه تراکتورسازی تبریز را باشگاهی ریشه دار و پرهوادار توصیف کرد و گفت: تا کنون آقای سعیدلو، حتی چند دقیقه برای شنیدن صحبت هایمان وقت نگذاشته است در حالیکه آماده ایم هروقت اراده کنند در تهران حاضر شده و دیداری با ایشان داشته باشیم.

شفق با بیان اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی همواره مورد احترام بنده بوده است،‌ در عین حال گفت: بی توجهی ایشان به تیم تراکتورسازی به حدی رسیده که ناچار به رسانه ای کردن این موضوع شدم.

شفق در ادامه با بیان اینکه مسئولیت هدایت تیم تراکتورسازی به حسن آذری نیا مربی باسابقه بومی تبریز سپرده شد گفت: در این شرایط بهترین کار استفاده از امکانات موجود تیم بود به همین دلیل از آذری نیا خواستیم این مسوولیت را بپذیرد.

وی ادامه داد: پیمان صاحب جمعی و علی نظرزاده نیز به عنوان دستیاران آذرنیا به کار در تیم ما ادامه خواهند داد.

شفق تاکید کرد: کادر فنی جدید تا پایان فصل مورد حمایت مدیریت باشگاه هستند و هیچ نگرانی وجود ندارد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور با رد شایعات اخیر مبنی بر منشوری بودن کمالوند گفت: این موضوع کذب محض است و کمالوند با درخواست خود تیم ما را ترک کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه آینده در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران میزبان پیکان قزوین خواهد بود.