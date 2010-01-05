وضعیت موجود آثار تاریخی تاق بستان در شأن کرمانشاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح سه شنبه در چهارمین جلسه ستاد گردشگری استان که با دستور کار بررسی طرح جامع ساماندهی مجموعه تاق بستان برگزار شد، اظهار داشت: باید در آینده با تخصیص اعتباری خاص تملک محدوده این مجموعه تاریخی صورت گیرد و تا تحقق این موضوع نباید از ساماندهی قسمتهای دیگر این مجموعه غافل بود.

وی تأکید کرد: مسئولان ذیربط باید نسبت به ساماندهی مجموعه تاریخی تاق بستان حساسیت داشته باشند و البته بدون برنامه ریزی درست و کار کارشناسی دست به هر اقدامی در این محدوده نزنند که به آثار ملی و تاریخی لطمه ایی وارد شود و همچنین خدمات رسانی به جامعه شهری دچار اختلال نشود.

هاشمی اولویت بندی در اجرا و مشخص نمودن اعتبار درطرح ساماندهی تاق بستان را از ضروریات یک برنامه ریزی دقیق خواند و افزود: مشاورین و طراحان این مجموعه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان حتماً با مشاورینی که در حال بررسی دیگر پروژه ها در این منطقه هستند هماهنگیهای لازم را بعمل آورند.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار ارائه نظرات، تفکرات و ایده های جدید توسط صاحبنظران و اساتید دانشگاهها ی استان در این خصوص شد و عنوان داشت: ما از هر فکر و ایده ی جدیدی که استان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد استقبال خواهیم کرد.

در ادامه جلسه طرح جامع ساماندهی مجموعه تاق بستان که توسط مشاور تهیه و تدوین شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.