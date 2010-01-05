حریف استقلال از سد الامارات گذشت/ پیروزی الوحده برابر الشارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته پنجم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام اتصالات دوشنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن الجزیره با نتیجه 4 بریک از سد الامارات گذشت و الوحده نیز با 2 گل بر میزبان خود الشارجه فائق آمد.

الجزیره که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی عربستان، الغرافه قطر و استقلال ایران هم‌گروه است، شب گذشته در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف الامارات رفت و موفق شد شکست 4 بریک را بر میهمان خود تحمیل کند. برای الجزیره در این بازی سبیت خاطر (39)، تونی (74)، خالد سبیل (83) و ابراهیم دیاکه (85) گلزنی کردند و تک گل الامارات نیز توسط نبیل داودی در دقیقه 3+90 وارد دروازه تیم میزبان شد.

سپیدپوشان الجزیره در حالی با نتیجه‌ای پرگل الامارات را شکست دادند که از دقیقه 36 دیدار مقابل این تیم با اخراج هلال سعید الساعدی 10 نفره به بازی ادامه می دادند. این پیروزی پرگل الجزیره را 13 امتیازی کرد و باعث تثبیت جایگاه این تیم در صدر جدول رده بندی گروه C مسابقات جام اتصالات امارات شد.

نتایج دیدارهای شب گذشته جام اتصالات امارات به شرح زیر است:

گروه A

* الشارجه صفر - الوحده 2

جدول رده بندی:

1- الوحده 12 امتیاز (5 بازی)، 2- الشارجه 6 امتیاز (5 بازی)، 3- الاهلی 3 امتیاز (4 بازی)، 4- الظفره 2 امتیاز (4 بازی)

گروه C

* الجزیره 4 - الامارات یک

جدول رده بندی:

1- الجزیره 13 امتیاز (5 بازی)، 2- النصر 5 امتیاز (4 بازی)، 3- الوصل 4 امتیاز (4 بازی)، 4- الامارات 3 امتیاز (5 بازی)

- هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات امروز (سه شنبه) با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

گروه A

* الاهلی - الظفره

گروه B

* بن یاس - عجمان

گروه C

* النصر - الوصل