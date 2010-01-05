زندگی فکری و آثار ارسطو بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به طور مختصر آثار و اندیشه‌های ارسطو را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در این کتاب 40 مقاله از ارسطو شناسان معاصر را گردآوری کرده است.

از ویژگی‌های این کتاب این است که طیف وسیعی از آثار و اندیشه‌های ارسطو را مورد بررسی قرار داده است. این طیف از آثار مشتمل بر حوزه‌های نظری و کاربردی است.

در حوزه مباحث نظری موضوعاتی چون متافیزیک، فیزیک، روانشناسی و زیست‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در حوزه موضوعات کاربردی مباحثی چون اخلاق، سیاست، خطابه و هنر در آثار ارسطو مورد توجه نویسنده بوده است.

منطق استقرایی، تجربه‌گرایی و اصول اولیه در علم از منظر ارسطو، صورت و ماده، دیدگاه ارسطو درباره جهان و جوهرها از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.