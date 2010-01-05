"پاسیاد پسر خاک" رونمایی شد/ احتمال نگارش جلد دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور برادر کوچکتر این آزاده فقید، سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و جمعی از نمایندگان عضو این کمیسیون، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، هدایت الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت، محسن مومنی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری وجمعی از نویسندگان برگزار شد.



بنیانیان در این مراسم در سخنانی به حفظ خاطرات مبارزان انقلاب اسلامی و اسرای جنگ تحملی اشاره کرد و گفت: تلاش بسیار شد تا فعالیتهای حوزه هنری در راستای چاپ و نشر زندگی و مبارزات این ایثارگران انقلاب و جنگ در شهرستانها نیز گسترش یابد که کتاب " پاسیاد پسر خاک" اولین اثر از واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری استان قزوین است.



وی ساخت فیلم از زندگی این بزرگان را برای نسل جوان مفید ارزیابی کرد و افزود: شناساندن مبارزات و جنبه های مهم زندگی این ایثارگران در راستای هویت ایرانی و اسلامی کشور ماست که درک واقعیتهای انقلاب و نظام را برای جوانان ملموس تر خواهد کرد.



بنیانیان بیان کرد: امروز ما در حوزه هنری دو طیف از هنرمندان را در اختیار داریم که بیش از 25 سال است که خاطرات ایثارگران و رزمندگان را جمع آوری می‌کنند و هنرمندانه آنها را مکتوب می‌کنند و به تصویر می‌کشند. در دو سه سال اخیر این تجربه را در 30 حوزه هنری استان گسترش دادیم و هدایت کردیم.



رئیس حوزه هنری در پایان گفت: مجموعه حوزه هنری به دلیل وجود نیروهای خوب به ثمر رسیده است و اگر حمایتهای لازم از ما صورت بگیرد خیلی از کارهایی این چنین را منتشر خواهیم کرد و یا می‌توانیم خاطرات کسانی مثل مرحوم ابوترابی را به فیلم تبدیل کنیم تا حسش را به راحتی انتقال دهیم.



در ادامه غلامعی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم ابوترابی در دوران جنگ تحمیلی گفت: انقلاب و جنگ تحمیلی هر دو واقعیتهایی هستند که بودشان از نبودشان بسی عظیم تر است و حماسه ها و رشادتهای این دو واقعه در زبان و بیان نمی گنجد.



در مراسم رونمایی کتاب " پاسیاد پسر خاک" احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران و حسن ابوترابی فرد برادر علی اکبر ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام به بیان ویژگیهای شخصیتی وی پرداختند.



حسن ابوترابی فرد هم برادر خود را فردی "رها از خویش" عنوان کرد که با بزرگ منشی و خوش قلبی خود حتی می توانست بر بازجو و شکنجه گر خود در دوران اسارت نیز اثر بگذارد.



حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد گفت: من این افتخار را داشتم که با توجه به اختلاف سنی حدود 14 سال با برادرم از دوران طفولیت تا حدودی تحت تربیت ایشان باشم. لذا از نزدیک منهای دوران پر افتخار یک دهه اسارت ایشان شاهد بسیاری از زیباییهای توصیف ناپذیر و سلوک آن بنده خدای سبحان بوده‌ام.



وی افزود: در زندگی و حیات او اصولی موج می‌زد که می‌توان از آنها به عنوان زیرساختهای شکل‌گیری تفکر او یاد کرد.



حجت الاسلام سید محمد ابوترابی در مورد این اصول توضیح داد: اولاً تعلق به خود نداشت گویا کل وجود او را این گونه رقم زده بودند که از خویشتن و تعلقات فردی خویش بریده باشد و اگر بگویم که این اصل مهمترین و عالیترین نقش را در حیات مبارک او داشت سخن گزافی نگفتم و رسیدن به این مقام ریاضت و سلوک طولانی را می‌طلبد. یادم هست که حضرت امام (ره) مهمترین مانع تربیت انسان را "حب نفس" می‌دانستند و همیشه برای عبور از این مانع می‌اندیشیدند.



وی ادامه داد: دومین ویژگی که نقش محوری را در افزایش نقش او در حیات اجتماعی و سیاسی ایفا کرد این بود که قلبی سرشار از محبت به دیگران داشتند و این محبت دوست و دشمن نمی‌شناخت.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مرحوم برادرم در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و مبدل شدن او به یک فرد شاخص در مبارزات سیاسی از محبت وی به دیگران و تعلق نداشتن به خویش نشئت گرفته بود.



محمد قبادی نویسنده کتاب نیز در سخنان کوتاهی اظهار امیدواری کرد که در آینده بتواند با افزودن سخنان افراد دیگری که با ابوترابی آشنایی داشتند جلد دوم کتاب را نیز منتشر کند.



"پاسیاد پسر خاک" عنوان چهل و یکمین کتاب از مجموعه آثار تحقیقی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری است که در دو فصل پیش از انقلاب و پس از انقلاب تدوین شده و حاصل ساعتها گفتگو با افراد مختلفی است که در دوره‌های مختلف به نوعی با سید علی اکبر ترابی آشنا و در ارتباط بوده‌اند.



این کتاب شامل 20 مصاحبه و 70 مرجع است که به همت دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان امروز منتشر شده است.



فصل اول این کتاب به پیشینه خانوادگی، تولد، تحصیل و فعالیت سیاسی و آشنایی ابوترابی با شهید سید علی اندرزگو پرداخته و در فصل دوم این اثر، شرح فعالیت‌های سید علی‌اکبر ابوترابی در کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و دوران دفاع مقدس و احوال وی در دوران اسارت در زندانهای ارتش متجاوز صدام آمده است.



همچنین در پایان این اثر منابع، فهرست اعلام، عکسها و اسنادی منتشر نشده از حجت‌الاسلام ابوترابی آورده شده‌ است.



سیدعلى‌اکبر ابوترابی‌ همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در کنار شهید مصطفى چمران در ستاد جنگهاى نامنظم به سازماندهى نیروهاى مردمى پرداخت و سرانجام در 26 آذر 1359 در یکی از ماموریتها به اسارت درآمد و 10 سال از رندگی خود را در اسارت گذراند.