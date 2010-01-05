پروانه ساخت پنج پروژه سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شال گردن" به تهیه‌کنندگی سید کمال طباطبایی و کارگردانی محمدحسین لطیفی (ژانر اجتماعی موضوع سالمندان)، "سهم من از زندگی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حجت‌الله سیفی (ژانر اجتماعی - اعتقادی) و "ساندویچ سرد" به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی بهمن گودرزی (ژانر ملودرام)، "سایه‌های دودی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن امیریوسفی (ژانر اجتماعی موضوع اعتیاد) و "پیتزا مخلوط" به تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه‌لو و کارگردانی حسین قاسمی جامی (ژانر درام اجتماعی) پروانه ساخت دریافت کردند.