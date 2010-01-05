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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

لطیفی کلید می‌زند/

پروانه ساخت پنج پروژه سینمایی صادر شد

پروانه ساخت پنج پروژه سینمایی صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت برای پنج فیلم سینمایی با عناوین "شال گردن"، "سهم من از زندگی"، "ساندویچ سرد"، "سایه‌های دودی" و "پیتزا مخلوط" پروانه ساخت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شال گردن" به تهیه‌کنندگی سید کمال طباطبایی و کارگردانی محمدحسین لطیفی (ژانر اجتماعی موضوع سالمندان)، "سهم من از زندگی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حجت‌الله سیفی (ژانر اجتماعی - اعتقادی) و "ساندویچ سرد" به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی بهمن گودرزی (ژانر ملودرام)، "سایه‌های دودی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن امیریوسفی (ژانر اجتماعی موضوع اعتیاد) و "پیتزا مخلوط" به تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه‌لو و کارگردانی حسین قاسمی جامی (ژانر درام اجتماعی)  پروانه ساخت دریافت کردند.

کد مطلب 1011653

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