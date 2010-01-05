تداوم تنش در شرق دور/ شبه جزیره کره، نقطه تقابل چین و روسیه با غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، کره شمالی ضمن استقبال از گفتگوی دوجانبه با آمریکا، هرگونه مذاکره با این کشور را تنها در صورت تغییر رفتار این کشور قابل پذیرش دانست. در شرایطی که رهبر کره شمالی در پیامی به مناسبت سال نو میلادی ابراز امیدواری کرد که سال 2010 سال صلح در شبه جزیره کره باشد، شرایط منطقه و تعاملات قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه حاکی از تداوم مناقشات در شرق دور است.

کره شمالی را که اکنون کانون تنش در شرق دور معرفی می شود؛ می توان نقطه تقابل چین و روسیه با آمریکا و اروپا در این منطقه نامید.

کره شمالی؛ کارت بازی چین و روسیه

در حالی که غرب توانسته است متحدانی چون ژاپن و کره جنوبی برای خود در شرق دور و در جغرافیای نزدیک روسیه و چین به وجود آورد ؛ کره شمالی، شانس مسکو و پکن برای به چالش کشیدن واشنگتن در این منطقه و یکی از کارتهای بازی آنهاست.

تاکید مسکو بر خطرناک نبودن زرادخانه اتمی کره شمالی و سفر نمایندگان پیونگ یانگ به پکن و تاکید چین بر حقوق هسته ای کره، همگی حاکی از وجود یک رابطه استراتژیک پنهانی میان این دو قدرت منطقه ای با دولت کمونیست کره شمالی است.

چین و روسیه اکنون با استفاده از روابط فرهنگی و مکتبی مربوط به دوران قدرت کمونیسم، به خوبی در حال استفاده از مناقشه موجود بین پیونگ یانگ و واشنگتن هستند و مسکو حتی به بهانه موشکهای کره شمالی، سیستم موشکی اس 400 خود را در نزدیکی های شبه جزیره کره مستقر کرده است.

گفتگو با کره، مبنای قدرت هوشمند اوباما

در چنین شرایطی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا که استفاده از قدرت هوشمند را مبنای کار خود قرار داده است، مبنای کار را کاهش تنشها در شرق دور و به ویژه کاهش تنشها با پیونگ یانگ قرار داد.

رهبر کره شمالی در حال بازدید از تاسیسات هسته ای این کشور

اوباما حتی به رهبر کره شمالی نامه نوشت و خواستار گفتگوی دوجانبه و مستقیم با پیونگ یانگ درباره توقف فعالیتهای تسلیحاتی هسته ای این کشور شد.

کره شمالی ضمن استقبال از گفتگوی دوجانبه با آمریکا، هرگونه مذاکره با این کشور را تنها در صورت تغییر رفتار این کشور قابل پذیرش دانست.

شکست آمریکا در متقاعد کردن پیونگ یانگ

گرچه مذاکراتی میان مقامهای سطح متوسط و عالی کره شمالی با مقامهای آمریکایی از جمله دیداری بین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در سال 2009 میلادی انجام شد، این مذاکرات شکست خورد.

کره شمالی ضمن استقبال از گفتگوی دوجانبه با آمریکا، هرگونه مذاکره با این کشور را تنها در صورت تغییر رفتار این کشور قابل پذیرش دانست.

تنها نتیجه ای که می توان برای مذاکرات مستقیم میان پیونگ یانگ و واشنگتن تصور کرد، توافق کره شمالی برای شرکت در مذاکرات چهارجانبه میان دو کره و با حضور چین و آمریکا پیش از بازگشت به مذاکرات شش جانبه بود.

اکنون، بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات شش جانبه که از زمان صدور قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور پس از آزمایشهای موشکی و تشدید تحریم ها علیه پیونگ یانگ از حضور در مذاکرات خودداری کرد، هدف محوری غرب درباره این حکومت کمونیستی است.

پیونگ یانگ، شرط بازگشت به مذاکرات شش جانبه را برداشته شدن تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه کشورش اعلام کرده و غرب حاضر به پذیرفتن این موضوع نبوده و حاضر به دادن هرگونه امتیاز به کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه نیست.

نگرانی منطقه ای از تلاشهای آمریکا

در این میان تنشها میان دو کره نیز همچنان ادامه دارد و اقدامات ژاپن از جمله ارسال یک ماهواره جاسوسی دیگر به فضا، انجام پروازهای جاسوسی مشترک آمریکا و کره جنوبی بر فراز کره شمالی، آزمایشهای موشکی سئول و رزمایشهای مشترک سئول و واشنگتن، همگی به تشدید بحران در شرق دور کمک کرده است.

تلاش آمریکا برای تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در شرق دور در مذاکره با کره شمالی

در حالی که دولت کمونیستی کره شمالی نیز در برابر تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ای علیه موجودیت خود به آزمایشهای موشکی روی آورده است، توافقات نظامی کره جنوبی با رژیم صهیونیستی نیز بر دامنه تنشها در شرق دور افزوده است.

خرید سیستم دفاع موشکی از رژیم صهیونیستی و انجام چندین آزمایش موشکی توسط کره جنوبی تنها چهار ماه پس از آزمایش های موشکی کره شمالی بر تشدید بحران در شبه جزیره کره افزود.

با وجود تلاش آمریکا برای ارتباط مستقیم با دولت کمونیست کره شمالی و تاثیرگذاری بر آن، کره جنوبی نگران از به وجود آمدن هرگونه توافق بین پیونگ یانگ و واشنگتن اعلام کرده توافقات دوجانبه پیوینگ-واشنگتن را به رسمیت نخواهد شناخت.

کره شمالی و جنوبی، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن اعضای گروه مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی هستند.