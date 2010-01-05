به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور غلامرضا اعوانی، میرجلال‌الدین کزازی، داریوش پیرنیاکان، حسین شفتی رئیس انجمن دوستی ایران و اسپانیا و لئوپولدو استامپا (سفیر اسپانیا در ایران) برپا می‌شود مشترکات و روابط فرهنگی این دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرکز فرهنگی شهرکتاب در نظر دارد در این نشست با توجه به ارتباطاتی که از گذشته میان دو کشور ایران و اسپانیا از لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود داشته و به علت عدم شناخت کافی و درست از میراث علمی و فرهنگی دوران هشتصد ساله این دو کشور، با همکاری انجمن دوستی ایران و اسپانیا مشترکات فرهنگی و ادبی بین کشورها در حوزه ادبیات، فلسفه و هنر را بررسی و تحلیل کند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 16:30 به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.