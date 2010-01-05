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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

در شهر کتاب/

مشترکات فرهنگی ایران و اسپانیا بررسی می‌شود

مشترکات فرهنگی ایران و اسپانیا بررسی می‌شود

مشترکات فرهنگی و ادبی بین کشورهای ایران و اسپانیا در حوزه ادبیات، فلسفه و هنر سه‌شنبه 22 دی‌ماه در شهر کتاب بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور غلامرضا اعوانی، میرجلال‌الدین کزازی، داریوش پیرنیاکان، حسین شفتی رئیس انجمن دوستی ایران و اسپانیا و لئوپولدو استامپا (سفیر اسپانیا در ایران) برپا می‌شود مشترکات و روابط فرهنگی این دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

مرکز فرهنگی شهرکتاب در نظر دارد در این نشست با توجه به ارتباطاتی که از گذشته میان دو کشور ایران و اسپانیا از لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود داشته و به علت عدم شناخت کافی و درست از میراث علمی و فرهنگی دوران هشتصد ساله این دو کشور، با همکاری انجمن دوستی ایران و اسپانیا مشترکات فرهنگی و ادبی بین کشورها در حوزه ادبیات، فلسفه و هنر را بررسی و تحلیل کند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 16:30 به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

کد مطلب 1011657

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