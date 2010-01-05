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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

راه اندازی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرمانشاه به تصویب رسید

راه اندازی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرمانشاه به تصویب رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه گفت: با پیگیری های فراوان و تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، راه اندازی دانشکده کشاورزی در واحد کرمانشاه به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیوان قدرتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی درخواست کتبی این دانشگاه و ضمن ارزیابی فضاهای آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، کتابخانه مجهز و سایت اینترنت پرسرعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه مصوب شد.

 

وی ضمن تبریک تصویب این دانشکده به کارکنان اساتید و دانشجویان این دانشگاه، ابراز امیدواری کرد: باتوجه به توانمندی های فیزیکی و بهره وری از وجود اساتید مجرب در آینده ای نزدیک شاهد تصویب دانشکده های علوم پایه دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده تحصیلات تکمیلی نیز در این دانشگاه باشیم. 

 

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با 15 هزار دانشجو و حدود 40 هزار متر مربع فضای آموزشی و 210 هکتار عرصه، 60 کارگاه و آزمایشگاه مجهز، کتابخانه بی نظیر در غرب کشور و سایت پرسرعت اینترنت با بهره وری از 70 سیستم فعال همزمان، یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در غرب کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1011658

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