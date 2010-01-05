راه اندازی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرمانشاه به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیوان قدرتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی درخواست کتبی این دانشگاه و ضمن ارزیابی فضاهای آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، کتابخانه مجهز و سایت اینترنت پرسرعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه مصوب شد.

وی ضمن تبریک تصویب این دانشکده به کارکنان اساتید و دانشجویان این دانشگاه، ابراز امیدواری کرد: باتوجه به توانمندی های فیزیکی و بهره وری از وجود اساتید مجرب در آینده ای نزدیک شاهد تصویب دانشکده های علوم پایه دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده تحصیلات تکمیلی نیز در این دانشگاه باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با 15 هزار دانشجو و حدود 40 هزار متر مربع فضای آموزشی و 210 هکتار عرصه، 60 کارگاه و آزمایشگاه مجهز، کتابخانه بی نظیر در غرب کشور و سایت پرسرعت اینترنت با بهره وری از 70 سیستم فعال همزمان، یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در غرب کشور محسوب می شود.