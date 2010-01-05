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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

اخبار کوتاه ورزشی

اخبار کوتاه ورزشی

خبرهایی از پیگری رقابت‏های لیگ ووشو،قضاوت داور ایرانی در مسابقات اسکیت، آماده‏سازی تکواندوکاران برای اعزام به مسابقات جهانی، برگزاری رقابت‎های شطرنج دربندرعباس و پایان کار مربی تیم ملی سپک تاکرا در استان مرکزی را در خبرگزاری مهر می‎خوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مرحله گروهی دور برگشت سومین دوره رقابت‎های لیگ ووشو پنجشبه هفته جاری در ورزشگاه آبفای تهران برگزار می‏شود تا 4 تیم مرحله نیمه‏نهایی معرفی شوند. در دیدارهای این هفته تیم نفت که 15 امتیاز صدرنشین گروه یک است به مصاف هیئت خراسان رضوی می‏رود. تیم مقاوت که صدرنشین گروه 2 است نیز مهمان تیم رنگ فیروزه فارس خواهد بود. دیگر دیدارهای این هفته میان تیم‏های هیئت کرمانشاه با هیئت کرمان و هیئت آذربایجان شرقی با هلال احمر آذربایجان غربی برگزار می‏شود.

قضاوت داور ایرانی در مسابقات آسیایی اسکیت هاکی
ابراهیم سیار که مدرک داوری C جهانی را در اختیار دارد قضاوت رقابت‎های اسکیت هاکی آسیا را بر عهده دارد. وی روز جمعه (18 دی‎ماه) همراه با تیم ملی اسکیت هاکی کشورمان برای حضور در این رقابت‏ها عازم شهر چین می‏شود. چین، ژاپن، کره‏‎جنوبی، تایوان، هنگ‏کنگ، سنگاپور، هند، ماکائو، پاکستان شرکت‎کنندگان در این دوره از رقابت‏های قهرمانی اسکیت هاکی آسیا هستند که 19 تا 25 دی‏ماه در شهر دانیال برگزار خواهد شد.

تکواندوکاران نوجوان آماده مسابقات جهانی می‏شوند
اردوی آماده‏سازی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‏های جهانی مکزیک با حضور 20 ورزشکار در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری می‏شود. رقابت‏های تکواندو نوجوانان جهان اسفندماه سال جاری برگزار می‏شود. تیم کشورمان در آخرین دوره این مسابقات که در ترکیه برگزار شد دو مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد. 

بندرعباس میزبان مسابقات شطرنج لیگ برتر شد
هفته پایانی رقابت‎های شطرنج لیگ برتر مردان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به میزبانی تیم تایدواتر بندرعباس برگزار خواهد شد.  در این هفته  از مسابقات 5 دیدار برگزار خواهد شد. در حال حاضر تیم موسسه مالی اعتباری شهر با 5/52 امتیاز صدرنشین است.

پایان ماموریت " سوم کیت " در استان مرکزی
ماموریت مربی تایلندی تیم ملی سپک تاکرای کشورمان روز گذشته (دوشنبه) به پایان رسید." سوم کیت " برای بازدید از نحوه تمرینات تیم منتخب استان مرکزی و به منظور ارتقا سطح فنی و کیفی سپک تاکرا به استان مرکزی سفر کرده بود. مربی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان آذرماه گذشته نیز  اردویی 20 روزه با تیم سپک تاکرای استان خوزستان برگزار کرده بود.

کد مطلب 1011660

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