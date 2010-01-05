اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مرحله گروهی دور برگشت سومین دوره رقابتهای لیگ ووشو پنجشبه هفته جاری در ورزشگاه آبفای تهران برگزار میشود تا 4 تیم مرحله نیمهنهایی معرفی شوند. در دیدارهای این هفته تیم نفت که 15 امتیاز صدرنشین گروه یک است به مصاف هیئت خراسان رضوی میرود. تیم مقاوت که صدرنشین گروه 2 است نیز مهمان تیم رنگ فیروزه فارس خواهد بود. دیگر دیدارهای این هفته میان تیمهای هیئت کرمانشاه با هیئت کرمان و هیئت آذربایجان شرقی با هلال احمر آذربایجان غربی برگزار میشود.
قضاوت داور ایرانی در مسابقات آسیایی اسکیت هاکی
ابراهیم سیار که مدرک داوری C جهانی را در اختیار دارد قضاوت رقابتهای اسکیت هاکی آسیا را بر عهده دارد. وی روز جمعه (18 دیماه) همراه با تیم ملی اسکیت هاکی کشورمان برای حضور در این رقابتها عازم شهر چین میشود. چین، ژاپن، کرهجنوبی، تایوان، هنگکنگ، سنگاپور، هند، ماکائو، پاکستان شرکتکنندگان در این دوره از رقابتهای قهرمانی اسکیت هاکی آسیا هستند که 19 تا 25 دیماه در شهر دانیال برگزار خواهد شد.
تکواندوکاران نوجوان آماده مسابقات جهانی میشوند
اردوی آمادهسازی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابتهای جهانی مکزیک با حضور 20 ورزشکار در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری میشود. رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان اسفندماه سال جاری برگزار میشود. تیم کشورمان در آخرین دوره این مسابقات که در ترکیه برگزار شد دو مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد.
بندرعباس میزبان مسابقات شطرنج لیگ برتر شد
هفته پایانی رقابتهای شطرنج لیگ برتر مردان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به میزبانی تیم تایدواتر بندرعباس برگزار خواهد شد. در این هفته از مسابقات 5 دیدار برگزار خواهد شد. در حال حاضر تیم موسسه مالی اعتباری شهر با 5/52 امتیاز صدرنشین است.
پایان ماموریت " سوم کیت " در استان مرکزی
ماموریت مربی تایلندی تیم ملی سپک تاکرای کشورمان روز گذشته (دوشنبه) به پایان رسید." سوم کیت " برای بازدید از نحوه تمرینات تیم منتخب استان مرکزی و به منظور ارتقا سطح فنی و کیفی سپک تاکرا به استان مرکزی سفر کرده بود. مربی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان آذرماه گذشته نیز اردویی 20 روزه با تیم سپک تاکرای استان خوزستان برگزار کرده بود.
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