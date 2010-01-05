اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مرحله گروهی دور برگشت سومین دوره رقابت‎های لیگ ووشو پنجشبه هفته جاری در ورزشگاه آبفای تهران برگزار می‏شود تا 4 تیم مرحله نیمه‏نهایی معرفی شوند. در دیدارهای این هفته تیم نفت که 15 امتیاز صدرنشین گروه یک است به مصاف هیئت خراسان رضوی می‏رود. تیم مقاوت که صدرنشین گروه 2 است نیز مهمان تیم رنگ فیروزه فارس خواهد بود. دیگر دیدارهای این هفته میان تیم‏های هیئت کرمانشاه با هیئت کرمان و هیئت آذربایجان شرقی با هلال احمر آذربایجان غربی برگزار می‏شود.

قضاوت داور ایرانی در مسابقات آسیایی اسکیت هاکی

ابراهیم سیار که مدرک داوری C جهانی را در اختیار دارد قضاوت رقابت‎های اسکیت هاکی آسیا را بر عهده دارد. وی روز جمعه (18 دی‎ماه) همراه با تیم ملی اسکیت هاکی کشورمان برای حضور در این رقابت‏ها عازم شهر چین می‏شود. چین، ژاپن، کره‏‎جنوبی، تایوان، هنگ‏کنگ، سنگاپور، هند، ماکائو، پاکستان شرکت‎کنندگان در این دوره از رقابت‏های قهرمانی اسکیت هاکی آسیا هستند که 19 تا 25 دی‏ماه در شهر دانیال برگزار خواهد شد.

تکواندوکاران نوجوان آماده مسابقات جهانی می‏شوند

اردوی آماده‏سازی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‏های جهانی مکزیک با حضور 20 ورزشکار در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری می‏شود. رقابت‏های تکواندو نوجوانان جهان اسفندماه سال جاری برگزار می‏شود. تیم کشورمان در آخرین دوره این مسابقات که در ترکیه برگزار شد دو مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد.

بندرعباس میزبان مسابقات شطرنج لیگ برتر شد

هفته پایانی رقابت‎های شطرنج لیگ برتر مردان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به میزبانی تیم تایدواتر بندرعباس برگزار خواهد شد. در این هفته از مسابقات 5 دیدار برگزار خواهد شد. در حال حاضر تیم موسسه مالی اعتباری شهر با 5/52 امتیاز صدرنشین است.

پایان ماموریت " سوم کیت " در استان مرکزی

ماموریت مربی تایلندی تیم ملی سپک تاکرای کشورمان روز گذشته (دوشنبه) به پایان رسید." سوم کیت " برای بازدید از نحوه تمرینات تیم منتخب استان مرکزی و به منظور ارتقا سطح فنی و کیفی سپک تاکرا به استان مرکزی سفر کرده بود. مربی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان آذرماه گذشته نیز اردویی 20 روزه با تیم سپک تاکرای استان خوزستان برگزار کرده بود.