اعضاء کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی علی زنگی آبادی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی ابلاغ هایی جداگانه اعضای کمیته فنی فدراسیون مشخص و معرفی شدند.

هاشم راستی؛ ملی پوش و قهرمان اولین تور دور شمال، مهرداد صفر زاده؛ مدیر تیم های ملی، اصغر خدایاری؛ ملی پوش و سرمربی اسبق تیم ملی آذربایجان، خسروقمری؛ ملی پوش و مدیر کل فعلی تربیت بدنی استان مرکزی، غلامحسین کوهی؛ ملی پوش اسبق و سرمربی فعلی تیم دانشگاه آزاد اسلامی، علی ذبیحی؛ رئیس اسبق هیات مازندران، محمد رضا باجول؛ ملی پوش اسبق و رئیس فعلی هیات دوچرخه سواری استان اصفهان، مجید ناصری؛ ملی پوش و مربی اسبق تیم ملی نفراتی هستند که به همراه علی زنگی آبادی کیمته فنی فدراسیون دوچرخه سواری را تشکیل می دهند.

این انتخاب ها در حالی صورت گرفته است که دبیر فدراسیون به عنوان یکی از ارکان اصلی کار اجرایی در فدراسیون ها نه تنها عضو هیئت رئیسه فدراسیون بوده بلکه در کمیته فنی نیز جای دارد اما زنگی آبادی در انتصاب های جدید کمیته فنی فدراسیون جایی را برای دبیر فدراسیون در نظر نگرفته است.

هم اکنون اصغر خالقی یکی ازپیشکسوتان این رشته ورزشی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری است.