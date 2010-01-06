اعلام آمادگی دوندگان 18 کشور برای حضور در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون فدراسیون کشورهای افغانستان، بحرین، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی، هند، ژاپن، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، مالدیو، عمان، پاکستان، فلسطین، تاجیکستان، تیمور شرقی و امارات برای حضور در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا اعلام آمادگی کرده‌اند.

از بین این کشورها ژاپن، هند و قزاقستان با ترکیب کامل زنان و مردان راهی تهران خواهند شد. کشورهای آسیایی تا 20 روز آینده فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در این پیکارها به کمیته فنی مسابقات اعلام کنند.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا اسفندماه سال جاری به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود.