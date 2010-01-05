  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

با غفوریان و صالحی/

جامی "پیتزا مخلوط" را نیمه فروردین کلید می‌زند

جامی "پیتزا مخلوط" را نیمه فروردین کلید می‌زند

فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمی‌جامی نیمه فروردین سال 89 کلید می‌خورد.

قاسمی جامی به خبرنگار مهرگفت : پیش‌تولید فیلم سینمایی " پیتزا مخلوط" به تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه‌لو اوایل بهمن‌ماه آغاز می‌شود و به احتمال فراوان این فیلم سینمایی 15 فروردین سال آینده کلید می‌خورد.

وی افزود: تاکنون حضور مجید صالحی، مهران غفوریان و علی صادقی در این فیلم قطعی شده است و مشغول مذاکره با دیگر بازیگران و عوامل هستیم. عده‌ای از بازیگران مشغول کار در پروژه‌های دیگر هستند به همین خاطر فیلمبرداری" پیتزا مخلوط" را نیمه فروردین آغاز می‌کنیم.

وی در پایان گفت: فیلم سینمایی " پیتزا مخلوط" در قالب طنز اجتماعی ساخته می‌شود و رویکردی فرهنگی سنتی دارد. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود.

"پیتزا مخلوط" امروز پروانه ساخت دریافت کرد.

کد مطلب 1011666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها