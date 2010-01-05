قاسمی جامی به خبرنگار مهرگفت : پیش‌تولید فیلم سینمایی " پیتزا مخلوط" به تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه‌لو اوایل بهمن‌ماه آغاز می‌شود و به احتمال فراوان این فیلم سینمایی 15 فروردین سال آینده کلید می‌خورد.

وی افزود: تاکنون حضور مجید صالحی، مهران غفوریان و علی صادقی در این فیلم قطعی شده است و مشغول مذاکره با دیگر بازیگران و عوامل هستیم. عده‌ای از بازیگران مشغول کار در پروژه‌های دیگر هستند به همین خاطر فیلمبرداری" پیتزا مخلوط" را نیمه فروردین آغاز می‌کنیم.

وی در پایان گفت: فیلم سینمایی " پیتزا مخلوط" در قالب طنز اجتماعی ساخته می‌شود و رویکردی فرهنگی سنتی دارد. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود.

"پیتزا مخلوط" امروز پروانه ساخت دریافت کرد.