نگاهی به سفر اخیر مشعل به عربستان؛ نگرانی بازیگران یا خلق فرصتها

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر روز یکشنبه" خالد مشعل " به ریاض و دیدار چند ساعته وی با " سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان از روز گذشته در صدر اخبار رسانه های عربی و بین المللی به ویژه العربیه قرار گرفته و منابع مختلف از دیدگاه خود به این سفر پرداخته اند.

عربستان در سال 2007 با توافقنامه مکه موجبات آشتی حماس و فتح را فراهم کرد. مصالحه ای که چندان هم طول نکشید و پس از پیروزی حماس در انتخابات شکسته شد.

برخی از رسانه ها با اشاره به اینکه این نخستین دیدار مشعل از عربستان پس از توافقنامه مکه است، ادعا می کنند : این دیدار آغازی بر پروژه دور کردن حماس از برخی حامیان منطقه همانند ایران و سوریه و نزدیک کردن این جنبش در آغوش اعراب به فرماندهی ریاض و قاهره است.اما فراتر از این جوسازی ها به نظر می رسد مسئله آشتی ملی فلسطین در صدر دیدار مشعل با فیصل قرار داشته است.

براین اساس، با توجه به اظهارات رئیس دفتر سیاسی حماس پس از دیدار با فیصل، در می یابیم که وی با توجه به برخی تحرکات اخیر درمیان کشورهای عربی در خصوص مسائل مهم جهان عرب از تلاش برای تعامل این جنبش با تحرکات قاهره و ریاض در زمینه تحقق آشتی ملی فلسطین سخن گفت.

مشعل با اشاره به اینکه توافق حماس با فتح در زمینه تحقق آشتی ملی به مراحل آخر خود نزدیک شده است، در سخنان خود در وزارت امور خارجه عربستان، اظهار داشت : گامهای بزرگی در رسیدن به آشتی ملی برداشتیم و این مسئله در مراحل نهایی خود قرار دارد.

وی تاکید کرد: امیدواریم ریاض، در کنار مصر و دیگر کشورهای عربی نقش مهم خود را در مسئله آشتی ملی، وحدت صف گروه های فلسطینی و تشویق اعراب به مواجهه با کابینه افراطی تل آویو ایفا کنند.

مشعل همچنین با اعلام اینکه توافقنامه آشتی ملی در قاهره به امضا می رسد، ابهامات درباره شایعاتی که از امضای این توافقنامه در دمشق و یا کشور دیگر عربی منتشر شده بود، از بین برد. پیش از این برخی منابع با اشاره تنش در روابط حماس و قاهره پس از آغاز ساخت دیوار فولادی در مرز با نوار غزه، از امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین در کشوری غیر از مصر خبر داده بودند.

همچنین رئیس دفتر سیاسی حماس در کنفرانس خبری پس از این دیدار، از نقش مثبت ایران در مسئله فلسطین استقبال کرد.

این در حالی است که برخی از منابع خبری جهان عرب، به ویژه شبکه العربیه (که عناد آن با جمهوری اسلامی ایران محرز شده است) با مانور بر روی برخی از اظهارات مشعل در صدد جوسازی از موضوع علیه ایران و به حاشیه راندن موضوع اصلی این دیدار شده است.

- روایت العربیه از سخنان مشعل

شبکه العربیه در ادامه فضاسازی و جریان سازی بر ضد جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای برهم زدن روابط کشورمان و گروههای مقاومت از جمله حماس گزارش داد خالد مشعل، نقش ایران در مسئله فلسطین را کم اهمیت دانست و از اولویت داشتن امنیت ملی عربی برای حماس سخن گفت.

مشعل در این دیدار، مواضع عربستان درباره مسئله فلسطین و حمایتهای این کشور را مورد تمجید قرار داد.

العربیه افزود : رئیس دفتر سیاسی حماس که در کنار فیصل به سئوالات خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ می داد درباره روابط حماس با جمهوری اسلامی ایران و اعراب گفت : روابط ما با ایران خوب است، اما ما یک جنبش عربی هستیم و هرگز نمی پذیریم خدشه ای به امنیت ملی عربی وارد شود.

سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز در این دیدار اعلام کرد مسئله فلسطین و آشتی فلسطینی از اولویتهای عربستان است.



- نگرانی شدید اعراب از کاهش نقش آفرینی در مسئله فلسطین؛

بر این اساس، می توان دیدار غیر منتظره مقامهای عربستانی با رئیس دفتر سیاسی حماس، به نگرانی های اعراب در زمینه از دست رفتن بیشتر جایگاه شان در مسئله فلسطین و افزایش نقش بازیگران پرتوان منطقه ای در این موضوع (همچون سوریه و ایران) دانست.

کشورهای عربی که در حال حاضر عاملی جز شخصیتی بی ثبات به نام "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در فلسطین ندارند، پس از رسوایی گزارش گلدستون و مسئله از سرگیری مذاکرات بر باز پس گیری حقوق فلسطینیان، وجهه سیاسی و ملی خود را در عرصه فلسطین از دست داده و به بهانه انصراف در حال شانه خالی کردن از این مسئولیت است.

حال اعراب، با درک ناتوانی های ابومازن و تشکیلات خودگردان در چرخشی 180 درجه ای رو به مذاکره با حماس آورده اند، مذاکره ای که به نظر نمی رسد با توجه به تجارب پیشین نتایج عملی و ملموسی در برداشته باشد.