محسن امیریوسفی درباره ساخت این فیلم که پروانه آن امروز صادر شده است، به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم را با موضوع اعتیاد مدتی پیش به نگارش در آوردم، اما نیاز به بازنویسی دارد، با فراهم شدن شرایط تولید، پیش‌تولید را به زودی آغاز می‌کنم. فیلمبرداری "سایه‌های دودی" در تهران و شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: در فیلم "آتشکار" از حضور بازیگر حرفه‌ای استفاده کردم و تجربه خوبی برایم بود به همین دلیل در این فیلم نیز از ترکیب بازیگران حرفه‌ای و نابازیگر بهره می‌برم. این فیلم نیز مانند کارهای قبلی من از دورن مایه طنز برخوردار است.

"آتشکار" داستان یک کارگر آتشکار است که بر سر گرفتن تصمیمی با روح پدرش درگیر می‌شود. حمید فرخ‌نژاد تنها بازیگر حرفه‌ای فیلم است که با چهره و گویشی متفاوت در آن بازی کرده است. فیلم به تهیه‌کنندگی امیریوسفی و مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است.

عوامل تولید "آتشکار" عبارتند از فیلمبردار: ساعد نیکذات، تدوینگر: هایده صفی‌یاری، طراح گریم: محمدرضا قومی، مدیر تولید: سعید هاشمی و عکاس: عبدالله عبدی‌نسب. فیلم پیشتر قرار بود در بیست و ششمین جشنوار فجر به نمایش درآید و حتی با داشتن پروانه نمایش هم اکران عمومی آن به تعویق افتاد.

البته این احتمال وجود دارد که با توجه به صادر شدن مجوزهای فیلم های توفیقی در دوره جدید مدیریت وزارت ارشاد "اتشکار" نیز به نمایش درآید.