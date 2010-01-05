سیفی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت فیلم سینمایی "سهم من از زندگی" امروز صادر شده، پیش‌تولید این فیلم مدتی است آغاز شده است. تلاش می‌کنیم قبل از سال جدید تصویربرداری آن را آغاز کنیم.

وی افزود: این فیلم در ژانر کودک ساخته می‌شود، کودکان مختلف را از مدارس متفاوت تست کردیم که حضور یکی از آنها به نام پوریا پورملکی در فیلم قطعی شده است، نقش کودک دیگر را فرزندم مسیح سیفی بازی می‌کند. بازیگران بزرگسال فیلم ابوالقاسم کوشا، محمد حاج حسینی وعزیز نقدی هستند. حضور رضا خسروی به عنوان صدابردار و محمد بیات به عنوان تصویربردار قطعی شده است.

فیلمنامه این فیلم را سیفی نوشته است، "سهم من از زندگی" سیاه وسفید ساخته می‌شود و قرار است جلوه‌های تصویری خاصی بر روی آن انجام ‌شود، این فیلم به صورت دیجیتال تصویربرداری خواهد شد.

حجت‌الله سیفی فیلم‌های سینمایی "عروس کاغذی"، "ماه عسل"، "خانه ای مثل شهر"، "جستجو در شهر" و "کیلومتر پنج " را کارگردانی کرده است.