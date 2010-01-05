سنگاپور - ایران جدالی در روزهای پرالتهاب فوتبال/ سه امتیاز حیاتی!

به گزارش خبرنگار مهر، راهیابی به مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا سهل الوصل ترین کار تیم ملی فوتبال ایران در سال‌های گذشته بوده است. تیم ملی ایران که داعیه ایستادن در صف اول مدعیان آسیا را دارد، هنوز شوک ناکامی از راهیابی به جام جهانی 2010 را هضم نکرده است که در اگر و امای صعود به جام ملتهای 2011 آسیا گرفتار آمده است.

برای تیم قطبی همه چیز به خوبی پیش می رفت که شکست نابهنگام برابر اردن پیش آمد. همین باخت تمام حساب و کتاب تیم ملی را برهم ریخت و حال هرسه تیم سنگاپور، تایلند و اردن شانس صعود به جام ملتهای آسیا از گروه 5 مرحله انتخابی این رقابت‌ها را دارند. آنها با انگیزه‌ای مضاعف در دو دیدار آتی به میدان خواهند آمد و بدون توجه به نام ایران برای راهیابی به جام ملتهای آسیا تلاش خواهند کرد. اینها نشان می دهد تیم قطبی در دیدارهای آتی کار دشواری را مقابل حریفان درجه 3 و 4 آسیایی پیش رو دارد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا (چهارشنبه) در ورزشگاه بیشان شهر سنگاپور به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور می رود. دو تیم ایران و سنگاپور که با 7 و 6 امتیاز به ترتیب سکوهای اول و دوم جدول رده بندی گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا را در اختیار دارند، در جدال برای صدرنشینی با هم روبه رو می شود. بله! تیم ملی ایران با سنگاپوری که از تیم‌های درجه چهارم آسیاست و در آخرین رده بندی فیفا رتبه 110 را در اختیار دارد برای صدرنشینی گروه خود رقابت خواهد کرد. تیم شانزدهم آسیا امروز رقیب اصلی تیم قطبی برای صعود به جام ملتهای آسیاست!

ملی پوشان فوتبال ایران که در دیدار رفت مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا همین تیم سنگاپور را با 6 گل بدرقه کردند، فردا بازهم در حالی مقابل این تیم صف آرایی می کنند که لژیونرهای مطرح خود را در اختیار نخواهد داشت. تیم قطبی که در غیاب مردان تاثیرگذار خود در قامت یک تیم درجه 2 آسیایی نشان می دهد، فردا کار دشواری را برابر میزبان با انگیزه‌اش خواهد داشت.

امتیازات تیم‌های حاضر در گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا بسیار نزدیک به هم است و با نتایجی که در دیدارهای فردا رقم می خورد، جابجایی هایی در رده بندی تیم‌های حاضر در این گروه به وجود خواهد آمد. اگر تیم ملی فوتبال ایران فردا سنگاپور را شکست دهد، جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی این گروه حفظ می کند و صعودش به جام ملتهای 2011 آسیا قطعی می شود. اما کمترین تاوان شکست و تساوی در این بازی می تواند سقوط به ردههای پایین تر گروه 5 باشد.

فردا در دیگر گروه پنجم مسابقات انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا تیم ملی فوتبال تایلند در ورزشگاه راجامانگالا شهر بانکوک به مصاف اردن می رود.

برنامه دیداری هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 16/10/88

گروه 1

* یمن - ژاپن، ساعت 17:45، ورزشگاه علی محسن المریسی شهر صنعا

* بحرین - هنگ کنگ، ساعت 18:30، ورزشگاه ملی شهر منامه

جدول رده بندی:

1- ژاپن 9 امتیاز - تفاضل گل 10 (4 بازی)، 2- بحرین 9 امتیاز - تفاضل گل 7+ (3 بازی)، 3- یمن 3 امتیاز (3 بازی)، 4- هنگ کنگ بدون امتیاز (4 بازی)

گروه 2

* اندونزی - عمان، ساعت 16، ورزشگاه یانگ کارنو جاکارتا

* کویت - استرالیا، ساعت 18، ورزشگاه الکویت کویت

جدول رده بندی:

1- کویت 7 امتیاز - تفاضل گل 1+، 4 گل زده، 2- استرالیا 7 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3 گل زده، 3- عمان 4 امتیاز، 4- اندونزی 3 امتیاز

گروه 3

* امارات - مالزی، ساعت 18:30، ورزشگاه الشارجه

جدول رده بندی:

1- ازبکستان 9 امتیاز (3 بازی)، 2- امارات 3 امتیاز (2 بازی)، 3- مالزی بدون امتیاز (3 بازی)

گروه 4

* چین - سوریه، ساعت 15، ورزشگاه اژدهای زرد ژیانگ

* لبنان - ویتنام، ساعت 15:45، ورزشگاه بیروت البلدی

جدول رده بندی:

1- سوریه 10 امتیاز، 2- چین 9 امتیاز، 3- ویتنام 4 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز

گروه 5

* سنگاپور - ایران، ساعت 15، ورزشگاه بیشان سنگاپور

* تایلند - اردن، ساعت 15، ورزشگاه راجامانگالا شهر بانکوک

جدول رده بندی:

1- ایران 7 امتیاز، 2- سنگاپور 6 امتیاز، 3- تایلند 5 امتیاز، 4- اردن 4 امتیاز