سایپا مصمم؛ کاله امیدوار / ارومیه به فکر جبران است

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین هفته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور فردا در حالی برگزار می‏شود که نتیجه به دست آمده در حساس‎ترین دیدار این هفته تاثیر مستقیم بر اولین رده جدول رده‏بندی خواهد داشت.

در این دیدار دو تیم کاله و سایپا در خانه والیبال به مصاف هم می‎روند. پیروزی آملی‏ها موجب تثبیت صدرنشینی آنها خواهد شد. این در حالی است که کار برای صدرنشینی سایپا به این راحتی نیست. بازیکنان این تیم باید علاوه بر برتری در زمین، به لحاظ معدل امتیاز هم برتر از آملی‏ها شوند تا بتوانند از رده دوم جدول صعود کنند. با این حال فرید صائبی و شاگرانش مصمم هستند با بهترین امتیاز ممکن حریف خود را شکست دهند.

صائبی در خصوص این دیدار گفت: "پیروزی دور از دسترس نیست به شرط آنکه آنچه کادر فنی می‏خواهد در زمین بازی اجرا شود. اگر بازیکنان بخواهند می‏توانیم در امتیاز با کاله مشترک و در معدل امتیاز برتر از این تیم شویم و به صدر جدول برویم."

دیگر دیدار قابل توجه این هفته از بازی‎ها در ارومیه و با حضور تیم پتروشیمی برگزار می‎شود. دو تیمی که طی چند هفته گذشته در حد نام و پیشینه‎ای که دارند، نتیجه نگرفته‎اند و به همین دلیل امروز در رده‎های چهاردهم و دهم جدول قرار دارند. شاید این بازی فرصتی خوب برای بازیکنان دو تیم باشد تا بتوانند خود را به میانه جدول نزدیک‏تر کنند. به خصوص برای شاگردان یدالله کارگرپیشه که هفته پیش در هیچ گیمی از دیدار مقابل کاله موفق به پیروزی نشدند.

برنامه هفته نهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* ارتعاشات صنعتی ایران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 15)

* برق کرمان - پیکان تهران (سالن والیبال کرمان - ساعت 16)

* گل گهرسیرجان - داماش گیلان (سالن والیبال سیرجان - ساعت 16)

* سنگ آهن بافق یزد - بانک کشاورزی (سالن والیبال - ساعت 16)

* ارومیه - پتروشیمی بندرامام (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)

* سایپا تهران - کاله آمل (خانه والیبال - ساعت 17)

* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد (خانه والیبال - ساعت 19)

در چارچوب این هفته از رقابت‎ها عصر دوشنبه تیم دانشگاه آزاد موفق شد با نتیجه 3 بر یک خراسان رضوی را شکست دهد. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد 3 - خراسان رضوی یک

(21 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 18) و (25 بر 22)

جدول رده‎بندی 15 تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

1- کاله آمل (17 امتیاز - 9 مسابقه)

2- سایپا تهران (16 امتیاز - 9 مسابقه)

3- داماش گیلان (15 امتیاز - 8 مسابقه)

4- بازرگانی جواهری گنبد (13 امتیاز - 8 مسابقه)

5- دانشگاه آزاد تهران (13 امتیاز - 9 مسابقه)

6- پرسپولیس تهران (13 امتیاز - 9 مسابقه)

7- خراسان رضوی (12 امتیاز - 8 مسابقه)

8- ارتعاشات صنعتی ایران (12 امتیاز - 9 مسابقه)

9- پیکان تهران (11 امتیاز - 6 مسابقه)

10- پتروشیمی بندر امام (11 امتیاز - 7 مسابقه)

11- بانک کشاورزی ایران (11 امتیاز - 8 مسابقه)

12- سنگ آهن بافق یزد (10 امتیاز - 9 مسابقه)

13- گل‌گهر سیرجان (10 امتیاز - 8 مسابقه)

14- ارومیه (10 امتیاز - 8 مسابقه)

15- برق کرمان (9 امتیاز - 7 مسابقه)