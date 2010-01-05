کتابهای مورد علاقه مردم بوشهر خریداری می شود

علیرضا خوش طینت در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این طرح کتابخوانان نام کتاب مورد نظرشان را ارائه می دهند و در سریعترین زمان ممکن کتاب خریداری و در کتابخانه های عمومی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: امید می رود طرح یاد شده از ابتدای سال آینده در تمامی کتابخانه های عمومی استان قرار گیرد.
مدیر کل امور کتابخانه های استان بوشهر با بیان اینکه این طرح شامل افرادی خواهد شد که عضور کتابخانه های عمومی استان باشند، گفت: عضویت ایثارگران و خانواده شهدا، بازنشستگان دولت در کتابخانه های عمومی استان رایگان است.
خوش طینت افزود: همچنین حق عضویت دانش آموزان و دانشجویان بوشهری با 60 درصد تخفیف 60 است.
وی یادآور شد: در حال حاضر 30 کتابخانه شهری و 17 کتابخانه روستایی در استان بوشهر وجود دارد.
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