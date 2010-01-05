کتابهای مورد علاقه مردم بوشهر خریداری می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور کتابخانه های استان بوشهر گفت: در قال طرح "کتاب من" در کتابخانه های عمومی استان بوشهر، کتابهای مورد علاقه و موردنیاز مردم بوشهر خریداری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.