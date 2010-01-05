تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" آماده پخش است

ناصرنصیر در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی ضبط تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" نوشته و کار محمدرضا اجاقی به پایان رسید. این تئاتر درباره جوانی تحصیل کرده است که نمی‌تواند شرایط مناسب برای ازدواج با نامزد خود را مهیا کند و این امر باعث بروز مشکلاتی از طرف خانواده نامزدش می‌شود.



وی درباره گروه بازیگری این تئاتر تلویزیونی افزود: فردوس کاویانی، سهیلا رضوی، مینا خسروانی، فرزاد حسنی و سعید نورالهی ایفای نقش کردند. قرار است این تئاتر تلویزیونی از شبکه چهار پخش شود.



این مترجم و بازیگر تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود گفت: با دوستان دیگرم تصمیم داریم برای سال آینده کاری تئاتری را به صحنه ببریم که هنوز وضعیت مشخصی درباره متن، زمان و مکان تمرین وجود ندارد و در حال آماده سازی و تصمیم‌گیری‌های اولیه هستیم.

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