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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

با بازی ناصرنصیر/

تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" آماده پخش است

تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" آماده پخش است

تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" به کارگردانی محمدرضا اجاقی با بازی رامین ناصرنصیر به زودی روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

ناصرنصیر در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی ضبط تئاتر تلویزیونی "پرواز بر فراز تیر چراغ برق" نوشته و کار محمدرضا اجاقی به پایان رسید. این تئاتر درباره جوانی تحصیل کرده است که نمی‌تواند شرایط مناسب برای ازدواج با نامزد خود را مهیا کند و این امر باعث بروز مشکلاتی از طرف خانواده نامزدش می‌شود.

وی درباره گروه بازیگری این تئاتر تلویزیونی افزود: فردوس کاویانی، سهیلا رضوی، مینا خسروانی، فرزاد حسنی و سعید نورالهی ایفای نقش کردند. قرار است این تئاتر تلویزیونی از شبکه چهار پخش شود.

این مترجم و بازیگر تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود گفت: با دوستان دیگرم تصمیم داریم برای سال آینده کاری تئاتری را به صحنه ببریم که هنوز وضعیت مشخصی درباره متن، زمان و مکان تمرین وجود ندارد و در حال آماده سازی و تصمیم‌گیری‌های اولیه هستیم.
کد مطلب 1011691

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