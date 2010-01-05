سه درصد آبهای جهان قابل استفاده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب کشور در آب و فاضلاب روستایی استان در ساری با اشاره به اینکه بخش های زیادی از کره زمین را آب فرا گرفته اظهار داشت : اما تنها 2 تا 3 درصد از این آبها قابل استفاده هستند و مابقی برای آشامیدن مناسب نیستند.

وی هدف از برگزاری از کارگاه را آشنا نمودن اصحاب رسانه با ساختار شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی دانست و تصریح کرد: ‌آشنایی با مسئولت حوزه آب و فاضلاب ا مفاهیمی است که باید همه گیر شود.

جاودانی افزود: ‌در اجرای پروژه ها بنا بر این است که قبل از حضور عوامل اجرایی، خبرنگاران و روابط عمومیها جهت اطلاع رسانی حضور داشته باشند تا مردم منطقه نیز در جریان امور قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه موضوع آب از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: ‌نه تنها کشور ما بلکه جهان نیز با مشکل کم آبی روبه رو است چراکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.

جاودانی افزود:‌ طبق بررسی که توسط سازمان مل صورت گرفته در واسط قرن بیست و یکم تقریبا 70 درصد از مردم دنیا حدود 7 میلیارد نفر، دسترسی کمتری به آب شرب خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربا اشاره به این که بخش های زیادی از کره زمین را آب فرا گرفته اظهار داشت: اما تنها 2 تا 3 درصد از این آبها قابل استفاده هستند و مابقی برای آشامیدن مناسب نیستند.

وی با بیان اینکه کم بودن ماده حیاتی باعث حریص شدن انسان ها برای نگهداری بهتر آن شده است، گفت: ‌ما درموقعیت زمانی قرار داریم که به جهت مذهب نیز، حساسیتی وی‍ژه در این ایام بر مصرف آب داریم.

جاودانی اذعان داشت: ‌در طول تاریخ همواره تمدن ها در کنار آبها به وجد آمده اند و تمدن ایران نیز در کنار رودهای جاری شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ‌دنیا در وضعیتی قرار دارد که آب می تواند هم فرت و هم تهدید باشد، اگر نگاه درستی به آب داشته باشیم مسی توان به عنوان یک فرصت از آن سود جست و اگر تحت تفکرات ناسیونالیستی بخواهیم از رودخانه های مرزی استفاده کنیم ممکن است تهدیدی برای ملل مختلف باشد و موجب مخاصمه شود.

وی با بیان اینکه اگر جنگی در دنیا درگیرد، جنگ بر سر آب است، گفت:‌ علی رغم اینکه از یک فرهنگ دینی و ملی برخورداریم ما در کشور از این نعمت به خوبی استفاده نمی کنیم.

جاودانی با اشاره به اینکه خیلی برای معرفی آب به مدم تلاش نکرده ایم، تصریح کرد: ‌در کتابهای درسی به موضوعات گمرک، خودرو پرداخته می شود اما در خصوص آب مطلبی وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در بزرگ کردن ارزشها و تغییر فرهنگ عمومی ، گفت:‌ اصحاب رسانه باید در آشنایی مردم از استفاده فرهنگ آب تاثیرگذارتر باشند و به کمک مسئولان بشتابند.

جاودانی با اشاره به طراحی جشنواره آب و رسانه افزود:‌این جشنواره تاکنون دو بار در کشور برگزار شده و سومین جشنوراه نیز در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.