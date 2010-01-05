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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

سه درصد آبهای جهان قابل استفاده هستند

سه درصد آبهای جهان قابل استفاده هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر تنها سه درصد آب های جهان قابل استفاده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب کشور در آب و فاضلاب روستایی استان در ساری با اشاره به اینکه بخش های زیادی از کره زمین را آب فرا گرفته اظهار داشت : اما تنها 2 تا 3 درصد از این آبها قابل استفاده هستند و مابقی برای آشامیدن مناسب نیستند.

وی هدف از برگزاری از کارگاه را آشنا نمودن اصحاب رسانه با ساختار شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی دانست و تصریح کرد: ‌آشنایی با مسئولت حوزه آب و فاضلاب ا مفاهیمی است که باید همه گیر شود.

جاودانی افزود: ‌در اجرای پروژه ها بنا بر این است که قبل از حضور عوامل اجرایی، خبرنگاران و روابط عمومیها جهت اطلاع رسانی حضور داشته باشند تا مردم منطقه نیز در جریان امور قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه موضوع آب از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: ‌نه تنها کشور ما بلکه جهان نیز با مشکل کم آبی روبه رو است چراکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.

جاودانی افزود:‌ طبق بررسی که توسط سازمان مل صورت گرفته در واسط قرن بیست و یکم تقریبا 70 درصد از مردم دنیا حدود 7 میلیارد نفر، دسترسی کمتری به آب شرب خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربا اشاره به این که بخش های زیادی از کره زمین را آب فرا گرفته اظهار داشت: اما تنها 2 تا 3 درصد  از این آبها قابل استفاده هستند و مابقی برای آشامیدن مناسب نیستند.

وی با بیان اینکه کم بودن ماده حیاتی باعث حریص شدن انسان ها برای نگهداری بهتر آن شده است، گفت: ‌ما درموقعیت زمانی قرار داریم که به جهت مذهب نیز، حساسیتی وی‍ژه در این ایام بر مصرف آب داریم.

جاودانی اذعان داشت: ‌در طول تاریخ همواره تمدن ها در کنار آبها به وجد آمده اند و تمدن ایران نیز در کنار رودهای جاری شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ‌دنیا در وضعیتی قرار دارد که آب می تواند هم فرت و هم تهدید باشد، اگر نگاه درستی به آب داشته باشیم مسی توان به عنوان یک فرصت از آن سود جست و اگر تحت تفکرات ناسیونالیستی بخواهیم از رودخانه های مرزی استفاده کنیم ممکن است تهدیدی برای ملل مختلف باشد و موجب مخاصمه شود.

وی با بیان اینکه اگر جنگی در دنیا درگیرد، جنگ بر سر آب است، گفت:‌ علی رغم اینکه از یک فرهنگ دینی و ملی برخورداریم ما در کشور از این نعمت به خوبی استفاده نمی کنیم.

جاودانی با اشاره به اینکه خیلی برای معرفی آب به مدم تلاش نکرده ایم، تصریح کرد: ‌در کتابهای درسی به موضوعات گمرک، خودرو  پرداخته می شود اما در خصوص آب مطلبی وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در بزرگ کردن ارزشها و تغییر فرهنگ عمومی ، گفت:‌ اصحاب رسانه باید در آشنایی مردم از استفاده فرهنگ آب تاثیرگذارتر باشند و به کمک مسئولان بشتابند.

جاودانی با اشاره به طراحی جشنواره آب و رسانه افزود:‌این جشنواره تاکنون دو بار در کشور برگزار شده و سومین جشنوراه نیز در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1011695

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