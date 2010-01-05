مشکلات دامداران قم پس از سرمازدگی سال 86 هنوز حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح سه‌شنبه در دیدار اعضای اتحادیه دامداران استان قم با اشاره به مشکلات فراروی واحدهای دامداری اظهار داشت: علی‌رغم شرایط اقلیمی و مشکلات فراروی دامداران‌، رتبه تولید فراورده‌های دامی استان جایگاه خوبی در کشور دارد و این موضوع بیانگر انگیزه و پشتکار مجموعه فعالان این بخش و اعضای اتحادیه دامداران است.



وی خاطرنشان کرد: برطرف نشدن مشکلات دامداران پس از سرمازدگی سال 86 بعد از گذشت این مدت جای تأسف است و باید حل مشکلات در دستور کار مدیران اجرائی قرار گرفته و مجموعه دستگاه های ذیربط و ستادی بخش دامداری و کشاورزی موضوعات پیرامون این واحدها را با جدیت پیگیری کنند.



موسی پور بر تأمین سهمیه شیر یارانه‌ای استان از واحدهای استانی تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه تولید مواد لبنی از جمله شیر استان بسیار بیشتر از سهمیه شیر یارانه‌ای است باید تمام شیر یارانه‌ای از مجتمع‌های تولیدی استان تأمین شود.



استاندار قم در پایان بر تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای واحدهای دامداری استان تأکید کرد.

