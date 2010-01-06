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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

پس از اکبرپور و کاظمی /

رضا عنایتی هم بخشیده شد / مهاجم آبی‌ها از امروز در تمرینات

رضا عنایتی هم بخشیده شد / مهاجم آبی‌ها از امروز در تمرینات

باشگاه استقلال محرومیت مهاجم باتجربه خود را هم لغو کرد تا وی نیز از عصر چهارشنبه در تمرینات شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه استقلال و گفتگو با وی اجازه حضور در تمرینات تیم استقلال را کسب کرد.

قرار است عنایتی از امروز(چهارشنبه) در تمرینات آبی‌پوشان حضور یابد اما شرایط او مانند اکبرپور و کاظمی خواهد بود و به میدان رفتن وی منوط به رضایت کادرفنی و کسب مجوز حضور در مسابقه خواهد بود.

رضا عنایتی، حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور در سفر تیم فوتبال استقلال برای دیدار با سپاهان اصفهان مرتکب تخلفاتی شده بود که از سوی باشگاه استقلال هرکدام به تحمل هشت جلسه محرومیت محکوم شده بودند.

 

کد مطلب 1011705

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