به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه استقلال و گفتگو با وی اجازه حضور در تمرینات تیم استقلال را کسب کرد.

قرار است عنایتی از امروز(چهارشنبه) در تمرینات آبی‌پوشان حضور یابد اما شرایط او مانند اکبرپور و کاظمی خواهد بود و به میدان رفتن وی منوط به رضایت کادرفنی و کسب مجوز حضور در مسابقه خواهد بود.

رضا عنایتی، حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور در سفر تیم فوتبال استقلال برای دیدار با سپاهان اصفهان مرتکب تخلفاتی شده بود که از سوی باشگاه استقلال هرکدام به تحمل هشت جلسه محرومیت محکوم شده بودند.