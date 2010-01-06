به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه استقلال و گفتگو با وی اجازه حضور در تمرینات تیم استقلال را کسب کرد.
قرار است عنایتی از امروز(چهارشنبه) در تمرینات آبیپوشان حضور یابد اما شرایط او مانند اکبرپور و کاظمی خواهد بود و به میدان رفتن وی منوط به رضایت کادرفنی و کسب مجوز حضور در مسابقه خواهد بود.
رضا عنایتی، حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور در سفر تیم فوتبال استقلال برای دیدار با سپاهان اصفهان مرتکب تخلفاتی شده بود که از سوی باشگاه استقلال هرکدام به تحمل هشت جلسه محرومیت محکوم شده بودند.
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