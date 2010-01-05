به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از تمرین صبح روز سه شنبه پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: گذشت زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد اما اعتقاد دارم حرف هایی که آقای دادکان در مورد تیم ملی زدند درست بود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اردوی امارات نیز گفت: اردوی خوبی را پشت سرگذاشتیم و توانستیم یک هفته در آرامش تمرین کنیم. امروز هم تمرین سنگینی داشتیم و امیدوارم بتوانیم تا روز دیدار برابر ذوب آهن به شرایط ایده ال برسیم.

دایی در مورد این دیدار افزود: اعتقاد دارم بازی با ذوب آهن 6 امتیاز برای پرسپولیس دارد چرا که فاصله امتیاز تیم ها در جدول رده بندی نزدیک است و نتیجه یک بازی می تواند تاثیرگذار باشد. تمام تلاشمان را می کنیم تا در این بازی به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه هیچگاه سابقه نداشته است که فاصله پرسپولیس با صدر جدول با یک بازی کمتر 10 امتیاز باشد خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در دیدارهای باقی مانده این فاصله را جبران کنیم.

دایی در مورد کنارگذاشتن عابدزاده گفت: باید بپذیریم که در فوتبال حرفه ای تصمیم با سرمربی است که با کدام نفرات کار کند. زمانی که من سرمربی تیم ملی بودم ناگهان برکنار شدم اما عابدزاده پس از حضور در تمرین و در نشستی دوستانه از ما جدا شد و باید بپذیرد که در فوتبال حرفه ای از این اتفاقات روی می دهد.

علی دایی در ادامه با بیان اینکه عابدزاده را دوست دارد افزود: هر چند احمدرضا از دوستان نزدیک و قدیمی من است اما من آبرویم و پرسپولیس را از عابدزاده بیشتر دوست دارم و به همین خاطر مجبور شدم با کادر جدید کار کنم. ضمن اینکه دروازه بانها ما ضعف های زیادی داشتند که گلهای خورده شده در دیدارهای گذشته نشان می دهد که ما در این پست با ضعف های زیادی ربرو بوده ایم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه نمی خواهد در مورد تیم ملی اظهار نظری داشته باشد گفت: فعلا تمام تمرکزم روی پرسپولیس است م و نمی خواهم در مورد تیم ملی حرف بزنم. هر وقت زمانش فرا رسید خودم صحبت خواهد کرد.