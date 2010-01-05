روند حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران باید قدرتمندتر ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیانگ یو" سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان این مطلب در ادامه گفت: هنوز فضا برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد.

وی در ادامه افزود : ما معتقدیم که مذاکره و گفتگو بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران است.

یو که در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر اینکه همچنان فرصت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران وجود دارد گفت : امیدواریم که تمام طرف های حاضر در موضوع هسته ای ایران، سیاست انعطاف پذیرتر و کاربردی تری را در مقایسه با گذشته به کار بگیرند تا از این طریق اقدامات دیپلماتیک قدرتمند تر از گذشته دنبال شوند و از سرگیری مذاکرات را در سریعترین زمان ممکن امکان پذیر سازند.

این سخنان پس از آن ایراد می شود که روز گذشته دولت آمریکا نیز در موضعی مبهم اعلام کرد : فرصت برای ایران هنوز وجود دارد تا بتواند خواسته های جامعه جهانی را در مورد برنامه هسته ای خود پاسخ بگوید اما این هشدار را می دهیم که با متحدان خود درباره گام بعدی در برابر ایران صحیت کرده ایم و این گام یعدی می تواند شامل تحریم ها نیز باشد.

این در حالی است که ایران تا پایان ماه جاری میلادی به غرب فرصت داده تا درباره مبادله سوخت هسته ای تصمیم گیری کند در غیر اینصورت تهران خود شروع به تولید این سوخت می کند.