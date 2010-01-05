به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "آبنبات چوبی" اکبر تراب‌پور، "آدم‌ها" ماشاالله محمدی، "ابن هیثم" فرخ یکدانه، "پشت بوم" روح اله سعادتمند، "پلاک 121" امین منتظری، "تکرار" هاجر فرج‌پورمعموری، "خرمالو" فرشید شفیعی، "خوب، بد و عشق" بزرگمهر حسین پور، "ده فرمان" مرضیه خدیوی، "دیو من" علیرضا میراسدالله، "رستم، تولدی دیگر" سعید قهاری، "روزگار سپری شده" فرنوش عابدی، "رویای شهر خاکستری" آرش رازانی، "زکریای رازی" فرشاد شفیعی و "ساعت کش" وحید برزگر در بخش نقش خیال جشنواره فیلم فجر رقابت می‌کنند.

از دیگر آثار این بخش می‌توان به "شهر خاموش" امیر مهران، "عکس" مریم خلیل‌زاده، "قصه کوچک ما" آمنه اسلامی، "کوه نورانی" سامان خرم، "ماه و پلنگ" مجید بلادپس، "مثل اینکه می‌خندد" سپهر علیمحمدلو، "مخصوصاً موسیقی" سید سینا عطائیان، "مشعل المپیک" شهرام حیدریان، "مضرات سیگار" ابراهیم ساکتی، "درخت و پرنده، نوازنده" کیانوش عابدی، "نوعی دیگر بودن" ماشااله محمدی، "همسایه‌ات را مخور" محمود نفیسی، "گرگ و میش" محمدعلی سلیمان‌زاده، "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" راشین خیریه و "بارون می‌یاد جر جر" مهین جواهریان اشاره کرد.

این آثار از میان 74 اثر پویانمایی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر انتخاب شده‌اند. تهیه‌کنندگان آثار این بخش، باید نسخه دی وی کم اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در این بخش از جشنواره که برای اولین بار برگزار می‌شود یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی پویانمایی اهدا می‌شود.