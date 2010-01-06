نحوه انتخاب سرپرست و مدیران مدارس خارج از کشور

سید علی اکبر قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد انتصابات در دفتر وزیر آموزش و پرورش درباره گزینه های سرپرستی آموزش و پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور تصمیم می گیرند و نظر شخص وزیر آموزش و پرورش در این باره موثر است.

آموزش و پرورش ایران دارای مدارسی در خارج از کشور است که هر چند مدرسه زیرنظر یک سرپرستی است. به طور مثال مدارس خاور دور همگی زیر نظر یک حوزه سرپرستی در شبه قاره هند هستند.

مدیرکل مدارس خارج از کشور با بیان اینکه سرپرست آموزش و پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور باید شرایطی همچون سفیران را داشته باشند چرا که رسالت فرهنگی را بر عهده دارد ادامه داد: طبق قانون مدیران مدارس ایرانی باید 15 سال سابقه کار و پنجسال مداوم سابقه مدیریت یا معاونت در آموزش و پرورش داشته باشند در غیر این صورت نمی توانند در آزمون اعزام به خارج از کشور شرکت کنند اما شرایط برای سرپرستان فرق می کند.

قاسمی به این سئوال که چگونه است که مدیران مدارس باید دارای سوابق بالای 15 سال برای اعزام باشند اما شرایط برای فعالیت سرپرستان آموزش و پرورش که مدیریت ارشد را بر عهده دارند آسانتر است پاسخی عنوان نکرد.

هم اکنون آموزش و پرورش ایران در 79 کشور دنیا و 107 شهر مدرسه دارد که بیشترین آن با 7 مدرسه در امارات هستند.